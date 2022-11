Rosto diferente? Paula Fernandes revela detalhes de novo procedimento estético

Paula Fernandes estava radiante nos bastidores da gravação do DVD de Thiago Aquino, que aconteceu na noite da última quarta-feira (16), em Salvador. A cantora subiu ao palco para cantar com o novo fenômeno do arrocha, uma música de sua autoria. Antes de se apresentar, ela conversou com a coluna LeoDias, do portal Metróples e contou detalhes de um procedimento estético recente que fez no rosto.

“Estou fazendo alguns tratamentos. Fiz harmonização nas olheiras para amenizar o cansaço de dez anos. Procedimento invasivo nunca fiz, mas tenho descansado bastante. Estou feliz, estou leve”, detalhou.

Aos 38 anos, a cantora disse que está na melhor fase de sua vida e que agora consegue equilibrar a vida pessoal e profissional: “Meu projeto 11:11 ficou em quinto lugar em São Paulo. Estou conseguindo equilibrar minha vida pessoal e profissional. Já tive fases de fazer 30 shows em um mês. Tive infecção urinária e hoje estou conseguindo equilibrar. Não me arrependo de nada do que fiz, mas agora estou vivendo o sucesso estou na minha melhor fase”.