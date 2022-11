Dia da Consciência Negra no Jardim Botânico terá visitas guiadas à Trilha Africana

O Jardim Botânico do Rio preparou uma programação especial para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, no próximo domingo (20). O espaço irá promover visitas guiadas à Trilha Africana na data, que faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares.

A trilha apresenta 19 espécies diferentes de plantas e árvores. Algumas são nativas do Brasil, enquanto outras vieram da África e de outras regiões tropicais ao redor do mundo. As árvores do trajeto são utilizadas por diversos povos africanos e seus descendentes desde sua chegada ao Brasil, no período colonial.

Dentre as espécies que podem ser observadas, estão o flamboyant (Delonix regia), planta nativa da ilha de Madagascar, e o dendezeiro (Elaeis guineensis), nativo da costa ocidental africana, presente em países como Senegal e Angola.

Para participar, é preciso fazer inscrição prévia pelo telefone (21) 3874-1808 ou pelo endereço de email: e-mail cvis@jbrj.gov.br. Há dois horários disponíveis, às 10h e 14h. A visita guiada é gratuita, havendo apenas cobrança de entrada no arboreto. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria ou pelo site jbrj.eleventickets.com



O espaço fica na Rua Jardim Botânico, 1008. Confira, abaixo, os valores de entrada para o Jardim:

Visitantes residentes na Área Metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 17,00

Visitantes residentes no Brasil: R$ 27,00

Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 50,00



Visitantes estrangeiros: R$ 67,00



Crianças de até 5 anos têm gratuidade.