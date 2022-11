'Os Quebradeiras': conheça os jovens da periferia de Niterói que são sucesso entre famosos

Nascidos em uma periferia de Niterói, município do Rio de Janeiro, o grupo “Os Quebradeiras”, composto por Gustavo,17, Kauan, 19, Raphael, 17, Lucas, 23, viram sua música “Na Rebolada", parceria com DJ Zullu virar sucesso na internet entre anônimos e famosos. Os jovens não acreditavam que a música chegaria até mesmo ao jogador Neymar e a Virginia Fonseca, e que bateria 1 bilhão de reproduções no TikToK.

"Foi uma sensação incrível e nunca imaginei que chegaríamos lá”, diz Raphael Carlos, mais conhecido como RK. “E muito menos ele lançando (dançando) na comemoração de um gol”, completa.

Gustavo Rosa, ou melhor, Gustavinho que é muito fã do craque comemorou. “Eu fiquei todo feliz! ver uma pessoa que eu sempre fui fã e acompanhei, dançando a música [Na Rebolada]”, diz ele. Kauan Sales, conhecido na internet como Zelé, foi outro que não escondeu a alegria.

“Eu fiquei todo bobo e geral falando: ‘Cara, Neymar dançou sua música!’. Nunca passou pela minha cabeça o que o Neymar ia fazer. Fiquei muito feliz e foi o mais feliz da minha vida”, comemora Zelé.

E mais, o craque do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira mostrou o gingado em duas canções dos “Quebradeiras”. “Na rebolada e Uni Duni TEEEE”, lembra ele. Não passou pela cabeça de Lucas que o jogador caísse no hit. “Nunca ia imaginar que a música chegaria nele”, diz Lucas.

Além de Neymar, outros famosos caíram na "Na Rebolada" e fizeram a famosa viradinha. O rapper L7NNON, Ludmilla, Lexa, Mel Maia, Virginia, Anitta e até Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, caiu nas graças do hit.

Logo que percebeu o sucesso entre as celebridades, ficaram ainda mais surpresos. “Foi um momento inesquecível. Fiquei surpreso porque tudo aconteceu muito rápido”, conta RK. Os meninos de Niterói ainda sonham mais alto. “Quero que o nosso trabalho seja cada vez mais reconhecido”, almeja Gustavinho.

O responsável por apadrinhar os meninos e lançar a música, foi DJ Zullu, de 21 anos, que é o dono da música, e já foi apadrinhado por Anitta. O artista subiu ao Palco Mundo do “Rock in Rio Lisboa, em 2018, com a poderosa e logo depois passou a fazer uma média de 40 shows por mês. “DJ Zullu faz tudo o que pode pelos meninos e os levá-los aos locais para se apresentarem”, destaca Dinho, empresário de “Os Quebradeiras”.

“Zullu é uns dos melhores DJs do Rio de Janeiro! Com muita presença de palco e tem uma bela história nesse mundo do funk. Esse cara é bom demais e fico muito feliz por isso tudo”, finaliza Gustavinho.

Pagodão do Birimbola (Tchubirabirom)

Além do sucesso, “Os Quebradeiras” já lançaram outro sucesso, no dia 11 de novembro, que já está viralizando nas redes sociais. Trata-se do Pagodão do Birimbola (Tchubirabirom), parceria com Machadez e Mousik.

“De repente, comecei a receber mensagem dos amigos avisando que o Neymar tinha dançado. Já comemorei na hora!”, conta RK.

Com referência ao pagode baiano, a nova música já conta com mais de 100 mil reproduções no TikTok e até uma ação foi promovida com influenciadores para apresentação do novo single.

“Essa é mais uma grande aposta na nossa carreira e está dando certo.Vamos ouvir bastante”, finaliza Zelé.