De camelô a modelo: gonçalense chega a final da disputa de Mister Rio de Janeiro

Quem conversava com o gonçalense Lucas Santiago um ano atrás, muito provavelmente não imaginaria vê-lo trabalhando como modelo. Afinal, o jovem de 26 anos raramente tirava fotos e sequer tinha perfis em redes sociais. Hoje, ele é oficialmente Mister São Gonçalo e representa o município na final da disputa pelo título estadual da CNB (Concurso Nacional de Beleza).

Modelo da agência 40 Graus Models, Lucas começou a trabalhar ainda na infância e em uma área bem distante das passarelas: ele era camelô no Alcântara. “Vendia jogos de Playstation na rua da Feira, em Alcântara”, relembra o jovem, que, na verdade, não costumava ter uma relação muito boa com as poses e as câmeras fotográficas.

“Minha autoestima sempre foi péssima. Não usava blusa que mostrasse o braço. Tinha vergonha do meu próprio corpo, da minha própria imagem. Quando ia visitar lugares bonitos, você só via só a foto das paisagens. Foto minha só quando aparecia em algum reflexo”, conta Lucas, que reconhece a origem de seus problemas em alguns traumas da infância.

Além de ter sido vítima de abusos psicológicos por parte de familiares, ele conta, que quando criança, passou por uma experiência infeliz em um teste para participar como modelo em um projeto de uma emissora de TV.

“Houve uma oportunidade de participar de uma emissora de televisão. Só que aconteceu um tumulto e iam tentar me abusar sexualmente lá. Minha mãe me tirou. Eu era pequeno, não entendia o que estava acontecendo, e acabei ficando traumatizado com isso também. E toda vez, depois disso, que eu via uma câmera fotográfica, eu me lembrava”, lamenta o jovem.

Com o passar dos anos, Lucas foi reprimindo os sentimentos e o peso gerados por esse evento. “É muito triste, é um troço que te marca. E ninguém nunca chegou com carinho para conversar comigo sobre isso”, afirma.

Aula em curso de fotografia foi pontapé para carreira de modelo | Foto: Mari Silver e Edu Rodrigues/Reprodução

O gonçalense só teve a chance de enfrentar esse trauma depois de adulto, depois que se matriculou em um curso de fotografia da Sociedade Fluminense de Fotografia. Ele conta que, por mais que quisesse aprender a fotografar, tentou escapar das aulas quando descobriu que, em um dos módulos, precisaria posar para retratos.

“Nesse módulo do curso, em que precisava ser fotografado, eu faltei, inventei que tinha que viajar”, confessa o jovem. A tentativa não deu muito certo, já que a professora decidiu repor a aula. Depois de muito relutar, ele acabou cedendo e participou da lição, que acabou se tornando o pontapé de sua carreira. “Quando ela [a professora] viu a minha foto na própria câmera, ela falou: ‘cara, você é muito fotogênico, tem que tentar entrar em alguma coisa de modelo’”.

Inicialmente proposta foi recebida com descrédito pelo, então, futuro Mister, que nem cogitava seguir o conselho. Ele não contava, entretanto, que a ideia continuaria a acompanhá-lo. “Peguei a foto e ignorei. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Sabe quando a gente fica um final de semana inteiro pensando em algo? Não comentei com ninguém e resolvi enviar para uma agência. Em 10, 15 minutos, me ligaram pra falar que meu perfil foi selecionado”, conta.

A chegada à agência aconteceu no início deste ano. A partir daí, Lucas se apaixonou pela área e iniciou um processo de aprendizado e superação através da nova carreira como modelo. “Entrei nesse lance de modelo porque percebi que era a oportunidade de vencer meu trauma”, declara.

Hoje, ele se considera “90% curado” e planeja, no futuro, se dedicar exclusivamente à carreira de modelo. “Quero levar a sério. Quero ir para as passarelas, para as fashion week, ser um top model estampando revista. É um sonho”, garante.

"Tenho orgulho da minha cidade", afirma o modelo | Foto: Layla Mussi

O primeiro passo para esse sonho foi se tornar Mister de seu município, título que Lucas carrega com orgulho. “Fico feliz de estar sempre representando São Gonçalo. Tenho orgulho da minha cidade”, destaca o modelo. A próxima etapa é disputar o título estadual. A final acontece nos dias 9 e 10 de dezembro. se ganhar, Lucas terá a chance de concorrer ao título de Mister.

Apesar da honra dos títulos, porém, o que Lucas mais almeja com a trajetória ele já começou a conquista: a autoconfiança. “Quando eu olhava para aqueles modelos nas fotos, eu via um olhar de confiança que eu nunca tive. Eu não queria o hotel, a paisagem, queria o brilho no olhar, a paz que eles tinham, que era algo que eu não tinha. Hoje tenho”, celebra o jovem.