‘Caravana de Arte e Lazer’ em Santa Izabel e no Colubandê

A “Caravana de Arte e Lazer” vai aterrissar em dois bairros neste fim de semana. O projeto, realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), acontecerá no bairro Santa Izabel, neste sábado (19), e no Colubandê, no domingo (20).

O objetivo do projeto é percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Através das atividades, ao longo dos meses, 60 locais do município receberão as ações de lazer.

Nas ações, a população vai poder encontrar oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, brincadeiras, entre outras atividades.

Serviço:

“Caravana de Arte e Lazer”, no sábado (19), na Praça de Santa Izabel, que fica na Estrada do Cordeiro, e no domingo (20), na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, no Colubandê, sempre das 9h às 13h.