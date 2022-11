Festival "Viva Zumbi" será realizado no domingo (20) na cidade de Niterói

O evento, organizado pela ONG Cidadania em Movimento, com apoio de diversos parceiros, chega a sua décima quarta edição celebrando a ancestralidade e cultura do povo negro através de diversas expressões artísticas como capoeira, literatura, música, debates, além de uma incrível feijoada gratuita. Esse ano o evento terá como tema homenagens às mulheres sambistas!

Na ocasião também serão homenageadas diversas personalidades mulheres negras por suas atuações. Dentre elas a economista e influenciadora Nath Finanças, e recebendo a honraria máxima a vereadora do PT - RJ Tainá de Paula.

O "Viva Zumbi", esse ano será realizado no Caminho Niemeyer a partir das 10h. A programação ampla inclui diversas atrações artísticas, feijoada gratuita, tendas temáticas com oficinas, shows e muito mais. A cantora Teresa Cristina será a grande atração da noite, que contará também com a apresentação da rapper Drik Barbosa.

Seguindo a Lei Municipal 3.120 de 2014, de autoria da deputada estadual eleita e vereadora de Niterói Verônica Lima, estaremos arrecadando doações de alimentos não perecíveis.

A entrada é franca.