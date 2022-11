São Gonçalo Shopping realiza exposição de carros rebaixados

O evento acontece no estacionamento do shopping, localizado na BR-101 - Foto: Divulgação

O São Gonçalo Shopping vai promover, em parceria com o grupo Grudados no Asfalto, um evento especial com exposição de carros rebaixados. Neste domingo, 20 de novembro, às 10h, os amantes e curiosos de automóveis customizados vão poder olhar de pertinho diversos modelos de carros inéditos.

Além de reunir uma grande variedade de veículos exclusivos, o evento realizará um concurso valendo troféus: Top 10, para os dez melhores projetos; Top melhor rodagem, para quem vem de maior distância; Top de menina, para os três melhores projetos feitos por mulheres e Top one, para o melhor carro do evento.

Ainda, para o encontro ficar completo, a banda de pop rock Romana Rox vai animar o público com um reportório de hits atuais e dos clássicos dos anos 80.

O evento acontece no estacionamento do shopping, localizado na BR-101. A entrada é gratuita para pedestres, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados para a campanha Natal sem Fome.

Evento de carros rebaixados no São Gonçalo Shopping

Data: 20 de novembro - domingo

Horário: 10h às 17h

Ingresso: 1kg de alimento não perecível - para pedestres

Local: estacionamento do São Gonçalo Shopping BR - 101

SÃO GONÇALO SHOPPING

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5

Tel.: (21) 2018- 5418 www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping