Nany People apresenta stand-up de comédia 'TsuNany' em Niterói

A atriz e comediante Nany People apresenta o solo de stand-up comedy “TsuNANY”, no dia 24 de novembro, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos.

O show relata de maneira divertida os diversos “mal- sucedidos hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, como o uso indiscriminado de celulares e as consequências em nossos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Nesse novo solo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo e, é claro, mantendo a linha espontânea de intensa interação com o público.

Atriz e humorista com mais de 40 anos de carreira, integrou o elenco de diversos programas de TV, como ‘Goulart de Andrade’, ‘Programa da Hebe’, ‘Xuxa’, ‘A Praça é Nossa’, ‘Cante Se Puder’, entre outros.

Além disso, construiu uma extensa carreira no teatro, rádio e cinema.

No teatro destacam-se os espetáculos “Nany People salvou meu casamento”, “Então... Deu no que Deu!”, “Minhas Verdades”, “Nany People - 3 em 1”, “Caros Ouvintes” e “Forever Young”. No cinema, participou de filmes como “Cama de Gato”, “Acredite - um espírito baixou em mim”, “Quem vai ficar com Mário?”, “Barraco de Família”, entre outros. Na televisão, integrou o elenco de séries e novelas, como “Partiu Shopping”, “Treme Treme”, “Xilindró” e “Vai Que Cola”, no Multishow; do reality “LOL Se Rir Já Era!”, na Amazon Prime Video; e das novelas “O Sétimo Guardião”, que lhe rendeu indicação a Prêmios, e “Quanto Mais Vida Melhor”, ambas na Rede Globo. Atualmente, é jurada do quadro “Caldeirola”, no programa Caldeirão com Mion.

SERVIÇO

Nany People – Tsynany | Stand Up Comedy

Data: 24 de novembro (quinta-feira)

Horário: 20h

Classificação: 14 anos

Ingresso: R$90 Inteira | R$45 Meia

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos.

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco 880.São Domingos, Niterói - RJ.

Venda: pelo site Sympla. https://bileto.sympla.com.br/event/75141/d/149574/s/984130