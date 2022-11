Zé Katimba celebra 90 anos no Theatro Municipal de Niterói

O cantor e compositor Zé Katimba celebra 90 anos no dia do aniversário de Niterói, 22 de novembro, com show histórico e único no teatro municipal da cidade. O paraibano, morador de Niterói e baluarte da Imperatriz Leopoldinense, que aos 16 anos participou de sua fundação e que até hoje faz parte da ala de compositores da agremiação, recebe o amigo Jorge Aragão, o parceiro Mirandinha, além dos filhos Inácio Rios e Zé Inácio. No repertório, sucessos dos mais de 70 anos de carreira, músicas como "Do Jeito que o Rei Mandou", "Tá delícia, tá gostoso" e "Martin Cererê".

“Esse show tem muita importância pra mim, afinal de contas não é todo mundo que chega aos 90 anos. E eu cheguei compondo, cantando, viajando e fazendo shows. Estar comemorando ao lado dos meus filhos e dos meus parceiros Jorge Aragão e Mirandinha aumenta ainda mais a minha alegria, pois formamos uma família”, conta Zé Katimba adiantando que todo o espetáculo é baseado no amor. “Para melhorar a festa, o show vai ser no palco do Theatro Municipal e eu estarei comemorando o amor, que sempre fez parte da minha vida e das minhas canções. O amor pra mim é tudo.”

Inácio Rios, também renomado cantor e compositor de samba, fala da emoção de dividir o palco com sua família e com aqueles que considera seus mestres na música. “Me sinto pessoalmente realizado pisando no palco do Theatro Municipal ao lado do meu irmão Zé Inácio e do Mirandinha, e também das potências que são o meu pai, Zé Katimba, e o (Jorge) Aragão. Ambos foram escola pra mim, fazem parte da minha trajetória, formação como pessoa e como artista”, afirma Inácio Rios, que reconhece o privilégio de ser filho do homenageado. “Desses 90 anos, 37 eu fui privilegiado pela força da convivência com ele e com as demais grandes referências da música. Meu berço veio carimbado, e eu sou grato por isso. Esse show é a comemoração de quase um século de histórias e será coroado com muito amor pela nossa raiz: o samba."

Para Fernando Brandão, presidente da Fundação de Arte de Niterói, faltam palavras para externar tamanha felicidade e reconhecimento àquele que considera um dos maiores e mais expressivos nomes do samba. “Zé Katimba assina a história da cultura da nossa cidade, pois é um dos grandes artistas que mais contribuíram para a cena cultural de Niterói. Falar desse ícone é falar da história do samba, do Carnaval. É falar da alegria de ser músico e de viver da música. Tudo isso é evidente em sua trajetória, em sua personalidade. Sua vitalidade confirma essa linda história, e o público poderá apreciá-la nesse show histórico”, avalia Brandão.

O show começará às 18h, e a entrada é gratuita, limitada a 2 ingressos por pessoa, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível em prol do projeto Niterói Solidária, realizado pela Prefeitura de Niterói.

Sobre Zé Katimba

Zé Katimba é um compositor de sambas de enredo brasileiro, sendo considerado um dos criadores da versão moderna do gênero musical.

Nascido em Guarabira, na Paraíba, em 11 de novembro de 1932, José Inácio dos Santos é filho único dos agricultores Josefa João Inácio e José Inácio dos Santos, este nas horas vagas violeiro (12 cordas), cantador e poeta de cordel. Com pouco mais de dez anos de idade, pegou carona em um caminhão carregado de vergalhão e partiu com seus pais rumo ao Rio de Janeiro, instalando-se no bairro do Largo da Batalha, em Niterói.

Aos 16 anos, participou da fundação da Imperatriz Leopoldinense, e até hoje faz parte da ala de compositores da agremiação. No início, era puxador de corda, depois virou passista e chegou a mestre-sala. Em 1969, entrou para a ala dos compositores da escola.

Além de ter vivido em diversos bairros do Rio e em Niterói, Katimba chegou a ser preso pela Ditadura. "A gente organizava o movimento no Teatro Opinião, com as músicas de protesto. Era em pleno regime militar, acabei detido. Mas se fosse preciso, faria tudo de novo, porque fiz por amor, e a gente não deve desistir nunca dos nossos sonhos", relembra.

Hoje, com mais de 70 anos de carreira, Zé Katimba coleciona festivais, premiações, trilhas de novela (também foi personagem em “Bandeira 2”, novela da Tv globo dirigida por Dias Gomes em 1972, interpretado por Grande Otelo), sambas de enredo, poesias, medalhas honoríficas, livros e uma vasta discografia.

As músicas de Zé Katimba ganharam voz com outros grandes nomes da música como Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, Emílio Santiago, Elimar Santos, Demônios da Garoa, João Nogueira, Agepê, Simone, Julio Iglesias, Alcione, Leci Brandão, Elza Soares, Jorge Aragão, entre muitos outros artistas reconhecidos em todo o Brasil e em outros países.

SERVIÇO

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de novembro, 35 – Centro- Niterói – RJ - 24020-125

Data: 22 de novembro (terça-feira)

Horário: 18h

Entrada gratuita*

* Promoção de gratuidade:

- Retirada de até 2 ingressos por pessoa na bilheteria do teatro no dia da programação, a partir das 16h30;

- 1kg de alimento não perecível em prol do projeto Niterói Solidária, realizado pela Prefeitura de Niterói;

- Validação da gratuidade mediante entrega da doação por pessoa no dia da programação.

Duração: 90min

Classificação indicativa: Livre