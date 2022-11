Orquestra da Grota apresenta 'O Som Doce da Flauta Doce' no Solar do Jambeiro

No dia 23 de novembro, às 19h, o conjunto de flautas doce formado pelos alunos mais adiantados do Espaço Cultural da Grota apresenta “O Som Doce da Flauta Doce”, com repertório inspirado nos períodos renascentista e barroco, com incursões na música contemporânea e brasileira.

Formado em 2019 a partir do interesse de alguns alunos que desejaram se aprofundar no estudo do instrumento, o conjunto tem se apresentado em diversos locais de Niterói e em diversas outras cidades do estado.

O conjunto é formado por sete flautistas: Camilli Dias, Carlos Rodrigues, Daniella Anatalício, Fernando Brasil, Lenora Mendes, Maria Luisa Silva e Michelle Pinheiro.

A apresentação é gratuita e será realizada no Salão Amarelo do Solar do Jambeiro, no Ingá.

Serviço

“O Som Doce da Flauta Doce” - Orquestra da Grota

Data: 23 de novembro – quarta-feira

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói - RJ

Valor: Gratuito

Classificação indicativa: livre

Capacidade: 40 pessoas