Artista plástica e bióloga faz primeira exposição individual no Espaço Correios

No sábado, dia 19 de novembro, às 13h, o Espaço Cultural dos Correios de Niterói (Av. Visconde do Rio Branco, 481, Centro, Niterói - RJ) abrirá as portas para a exposição individual "RASTRO" da artista Sofia Seda. A curadoria e o texto expositivo foram assinados pela artista Joana Uchôa e a comunicação visual pela artista Carolina Leal.

Sua obra é composta pela junção dos conhecimentos adquiridos em sua formação como bióloga com os processos artísticos desenvolvidos em ateliê. A artista utiliza como matéria prima pigmentos naturais extraídos de fontes minerais e vegetais - estes, coletados em suas caminhadas.

Pigmentos naturais são extraídos de fontes minerais e vegetais | Foto: Divulgação

Sobre a artista

Sofia Seda (Rio de Janeiro, 1996), artista plástica e bióloga, desenvolve em seu trabalho tanto os pigmentos quanto os fixadores naturais, utilizados para a produção de suas composições. Atravessa o universo das formas e das texturas da natureza, trazendo com suas diversas camadas, a riqueza e a expressividade dos recursos vegetais e minerais. Sua pesquisa tem início desde a extração da matéria prima bruta até a aplicação dos pigmentos e aglutinantes em sua forma final, respeitando as particularidades de cada elemento vivo que compõem suas obras.

Sobre a curadora

Joana Uchôa é artista visual carioca, formada em Pintura na Escola de Belas Artes da UFRJ e professora de desenho no Ateliê Belê. Seu trabalho materializa-se em diversos meios, incluindo a pintura, desenho, fotografia, videoarte, produções textuais e objetos. A pesquisa em que mergulha trata, em suma, da busca pela estética de contação de histórias do Rio de Janeiro, através das caminhadas pela cidade, em busca do espanto e encanto das ruas. Participou das exposições Conversa Voa em 2018; PATIFARIA!, na EBA-UFRJ e Espaço Titocar, em 2019; na abertura da Casa Bicho, também em 2019; ESTéticas, realizada pela Galeria Paralela no Espaço Oasis, em 2021, RE-TRATOS, pela mesma, em 2022; FISSURA, exibida na Portas Vilaseca em 2022; e ZIL, ZIL, ZIL, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, em 2022.