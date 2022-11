Livro reconta criação e história do Parque Estadual da Serra da Tiririca

Acontece nesta quinta-feira (17), às 16h, o lançamento do livro "Parque Estadual da Serra da Tiririca: 30 anos". Publicado pela DB Editora, a obra reconta as três décadas de criação da primeira unidade de conservação de proteção integral do país fruto de iniciativa popular.

Ilustrado com fotografias de diversos fotógrafos (incluindo participação especial do renomado Antônio Schumacher), o livro descreve todo o processo de luta de ambientalistas, moradores da região, biólogos e movimentos sociais locais para proteger o Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), na Região Metropolitana - um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica do estado e patrimônio natural do Brasil, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

A coordenadora e idealizadora do livro, Franciane Barbosa, acredita que o trabalho pode ajudar novos visitantes do Parque a aproveitar de maneira mais sustentável a reserva. “Um dos principais objetivos do livro, além de apresentar o Peset para quem não o conhece, é ensinar os visitantes como lidar com o meio ambiente de forma saudável e segura para ambas as partes, respeitando a natureza e desfrutando do melhor que ela pode oferecer”, comentou Franciane.

O projeto foi realizado com apoio da concessionária Ecoponte, através do mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura de Niterói. A obra terá 20% de seus exemplares impressos enviados gratuitamente para bibliotecas, escolas e universidades públicas, além de ser disponibilizada online para leitura e download gratuitos.

O lançamento acontecerá em um brunch, realizado a partir das 16h na sede da Ecoponte, que fica na rua Mário Neves, 1, na Ilha da Conceição, em Niterói. Estarão presentes no evento o presidente da FAN, Fernando Brandão, o presidente do INEA, Philipe Campello, e o presidente da Ecoponte, Luis Carlos Lima, além de representantes da prefeitura municipal.

Quase 70% da extensa área do Peset, de aproximadamente 3.493 hectares, está em Niterói, ocupando 18,6% do município. Os outros 30% localizados em Maricá representam apenas 2,35% da área total da cidade. A unidade integra o corredor ecológico formado pela Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex) — ambas UCs estaduais de uso sustentável — e pelo Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), administrado pela Prefeitura.

Sob responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Peset foi criado pela Lei Estadual nº 1.901 de 1991, regulamentado em 1992, e seus limites foram definidos pela Lei Estadual nº 5.079 de 2007. A finalidade foi preservar as espécies vegetais e animais, monumentos naturais e sítios arqueológicos, além de estimular e auxiliar a produção do saber científico sobre o patrimônio material e imaterial.