Marido diz que Andressa Urach foi internada após ‘surto psicótico’

Thiago Lopes disse, neste sábado (12), que esposa e ex-vice miss bumbum Andressa Urach, se encontra internada há duas semanas após episódio de surto psicótico. O anúncio foi feito através de vídeo publicado em seu canal do Youtube.

Confira:

Em vídeo intitulado “Urgente: Tiago Lopes: Falar Toda Verdade Sobre: Andressa Urach”, Thiago relatou: “Eu acho que eu devo contar para vocês o que aconteceu... Hoje está fazendo duas semanas que a Andressa foi internada, porque há duas semanas ela teve um ‘delírio psicótico místico’, que foi o que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando a Andressa chegou no hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade”.

Na gravação, ele afirmou que há dois dias entrou em contato com a médica, que afirmou ainda não ter um diagnóstico ou previsão de alta hospitalar.

Tiago ainda disse que o ocorrido foi um “episódio maníaco“. Ele contou que a esposa é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e explicou que, durante o surto, Urach teria posto as vidas do filho do casal, Leon, e da mãe de Tiago em risco.

“Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não teve outra opção”, desabafou.

Em seguida, o marido de Andressa relatou que chamou o SAMU e a Polícia Militar para “solucionar a situação”. Ela foi então levada a um hospital e a internação foi recomendada pelos médicos.

Lopes explicou que afastamento de Urach das redes sociais se deu devido ao recente episódio. A última publicação da ex-fazenda em seu perfil no Instagram foi há mais de duas semanas, no dia 27 de outubro.

Por fim, Thiago anunciou que está ajuizando a ação de divórcio com um pedido de guarda do filho, Leon. “Com o borderline já era difícil. Agora, com esses novos problemas que surgiram, fica inviável manter o casamento”, finalizou.