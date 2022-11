Centro cultural em Maricá recebe exposição com fotografias e poemas de Anselmo Mourão

A Casa de Cultura de Maricá recebe, a partir deste sábado (12/11), a exposição gratuita “30 anos de Fotografia e Poesia”, de Anselmo Mourão, que reúne diversos trabalhos do início da carreira do fotógrafo e poeta, e mostra várias fases de sua vida, como quando trabalhou no segmento evangélico, sua chegada a Maricá e os acontecimentos dos últimos dois anos da cidade.

A mostra, que conta com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, estará disponível no Salão Nobre e ficará aberta à visitação da população até o dia 12 de dezembro. Para o artista, ganhador de diversos prêmios (incluindo o da Associação Brasileira de Arte Fotográfica), a mostra é uma oportunidade de relembrar os primeiros passos de sua carreira.

“É com muita gratidão que faço esta exposição, que me faz lembrar de quanto foi difícil o começo da minha carreira, a dificuldade de ter meu próprio equipamento, de se manter neste ramo e, é claro, de sustentar minha família. A poesia sempre foi meu hobby e meu segundo ofício, as palavras me ajudaram a extravasar meus problemas e amenizar o cotidiano. Estou muito feliz em poder mostrar ao público um pouco da minha história”, disse o fotógrafo e poeta.

A Casa de Cultura fica na praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados e domingos, das 9h às 16h.