Dia Mundial do Churros: empreendedora de Maricá faz sucesso com churros gourmet

Nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Churros. Para muitos, a data é só uma desculpa para aproveitar a chance de comer a clássica massa frita recheada. Já para a empreendedora Alessandra Batista, de 47 anos, o churros é realmente um motivo para celebrar: "O churros mudou minha vida".

Moradora de Maricá, Alessandra é dona da Churros D'Alê, que trabalha em eventos gastronômicos e festas oferecendo variados tipos de churros em diversos sabores. Ela conta que aprendeu a fazer a receita aos 13 anos, e, desde então, segue no ramo. Em uma certa ocasião, ela teve a ideia de se reinventar e expandir o negócio com novas possibilidades de fazer e vender o doce.

"Fui num festival de churros há muito tempo atrás e, vendo as barraquinhas, falei: 'é isso o que eu quero fazer'. Daí começamos fazendo eventos, com uma barraquinha pequena, e, aos poucos, fomos juntando dinheiro até conseguir comprar o food truck", relembra Alessandra.

Além do gourmet e do tradicional, o cardápio da "D'Alê" conta também com churros espanhol e no cone | Foto: Divulgação

Com o 'truck', o negócio começou a percorrer cada vez mais eventos até consolidar de vez o nome como um dos principais do ramo na região. Aos poucos, novos sabores e tipos também foram se somando ao cardápio, que hoje inclui churros tradicionais, gourmet, espanhóis, com sorvete e no cone. Há quatro anos, a equipe "D'Alê" já marcava presença nos eventos da região e chegou a ser citada na coluna Papo de Chef, aqui no jornal O São Gonçalo. Desde então, o projeto só cresceu.

"A gente está sempre pesquisando, inovando, testando massas diferentes, procurando materiais de qualidade. Com isso e com a ajuda das redes sociais, começamos a, cada vez mais, ficar conhecidos e passamos a ser convidados para mais eventos grandes e de renome", relata a empreendedora. O sucesso já levou o empreendimento, inclusive, para outros estados, como Minas Gerais e Espírito Santo.

No meio do caminho, porém, o negócio precisou passar por um outro tipo de reinvenção, com a chegada do coronavírus. "Quando veio o período da pandemia, a gente ficou trabalhando com delivery. Foram praticamente dois anos de eventos parados e eu precisei me reinventar, tive que colocar no iFood. Graças a Deus teve uma boa aceitação em Maricá e foi o que me manteve no período. Agora, com a volta dos eventos, a gente está sendo cada vez mais chamados para ocasiões grandes", explica.

"São desafios cada vez maiores que vão surgindo e que a gente vai encarando, juntos, e crescendo com isso", conta a empreendedora | Foto: Arquivo Pessoal

O crescimento da pequena empresa tem mudado a vida não apenas de Alessandra e sua família, mas também das outras famílias que integram seu corpo de funcionários. Para ela, é um privilégio poder gerar empregos e oportunidades para outras pessoas através do churros. "Está todo mundo qualificado, trabalhando, documentações todas em dia. Isso é bacana porque são desafios cada vez maiores que vão surgindo e que a gente vai encarando, juntos, e crescendo com isso", acredita.

Se depender de Alessandra, o projeto vai continuar crescendo e experimentando novos caminhos sempre que puder. "Estou com um projeto de abrir um ponto fixo, quem sabe uma loja, mas tá na mão de papai do céu, por enquanto", antecipa a empreendedora. No fim das contas, o que a move a explorar as possibilidades e consolidar o sucesso da marca é o amor pelo que faz: "Meu filho me fala: 'Não conhecia ninguém que gosta tanto do trabalho'. Eu gosto muito, realmente, do que eu faço".