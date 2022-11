Menino britânico que nasceu às 11h11 do dia 11/11/11 faz 11 anos

Nesta sexta-feira (11/11), o menino britânico Daniel Saunders completa 11 anos. Parece só mais um aniversário, mas, para ele, o número é especial; Daniel nasceu às 11h11 do dia 11 de novembro de 2011 (11/11/11.).

De acordo com o jornal britânico "Independent", o menino, que mora em Bishop's Stortford, no Reino Unido, irá comemorar o especial 11° aniversário recebendo 11 presentes. Para ele, o número tem um significado positivo.

"Estava ansioso por este aniversário. É mais emocionante do que qualquer outro. Onze é um número mestre em numerologia e significa que tenho um bom potencial no futuro", celebrou o menino, em entrevista à imprensa local.

A família conta que nunca cogitou a possibilidade da coincidência na data de nascimento do garoto. "Nunca imaginamos que seria possível ele nascer às 11h11 do dia 11/11 em 2011. Este é um dia muito importante agora que ele está completando 11 anos", destacou o pai do jovem, Jason Saunders.