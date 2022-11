2ª edição do Novembro Negro traz debates sobre ações afirmativas à UFF

O ano de 2022 marcou o aniversário de 10 anos de aplicação da lei de Ações Afirmativas, conhecida popularmente como Lei de Cotas. Para celebrar a data e debater os resultados da norma, a 2ª edição do evento Novembro Negro, realizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), terá como tema "Os avanços e desafios das ações afirmativas na Pós-Graduação".

Organizada pelos alunos do Coletivo Negro Marcos Romão/CNMR do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFF, a edição 2022 acontecerá no dia 18 de novembro, sexta-feira, no Centro de Artes UFF, em Icaraí. A programação inclui mesas de debate com pesquisadores e exibições de curtas-metragens.

Para o coletivo, o evento chega em um uma momento oportuno para discutir e pensar nos reusltados positivos da lei, que foi sancionada em 29 de agosto de 2012 e garante a reserva de 50% das vagas de instituições de ensino superior a estudantes de escolas públicas. Nessa reserva, estão inclusas regras para destinar vagas a alunos de baixa renda, pessoas com deficiência, negros/as (conforme categoria do IBGE) e indígenas (povos originários).

"Pretendemos fomentar a discussão sobre esse marco tão importante no que diz respeito às Ações Afirmativas. Entendemos que essa temática se faz totalmente necessária dentro de um cenário político de cortes e ainda sem um posicionamento em relação à renovação da lei. Por isso acreditamos que o evento, assim como celebrará o Dia e Mês da Consciência Negra, também demonstrará a importância dessa discussão dentro dos Programas de Pós-Graduação e principalmente das Universidades Públicas", ressaltou o Comitê organizador da edição, em nota.

Programação inclui mesas de debate e exibição de curtas-metragens | Foto: Divulgação

Programação completa:

- Data: 18/11/2022 (sexta-feira), de 15h às 21h

- Local: Cine Arte UFF (Reitoria UFF) – Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí – Niterói

15h – Mesa de Abertura (Sala de Fotografia) - Professor Dr. Felipe Trotta, M.a Rosane Romão.



15h30 – Mesa: AVANÇOS E DESAFIOS DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NA PÓS GRADUAÇÃO (Sala de Fotografia) - M.a Nalui Mahin, Irapoan Nogueira Filho, Professora Dra. Zilda Martins, Professora Dra. Janaína Damasceno; com mediação de Rosane Romão

18h – Gira de Saberes dos Pesquisadores (Sala de Fotografia) - Pesquisadores do CNMR e de outros Coletivos/ Programas; com mediação de Rosane Romão

19h – Exibição e Debate de Curtas (Sala de Cinema) - com os filmes BALEIRO BALA (direção de Delanir Cerqueira), MARIELLLE PRESENTE: EU SOU PORQUE NÓS SOMOS (direção de Dom Filó) e ROMÃO (direção de Clementino Júnior)

21h – Encerramento do evento