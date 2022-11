Zé Salvador lança cordéis homenageando São Gonçalo

O cordelista Zé Salvador irá lançar, no próximo dia 14 de novembro, às 18h, sua nova obra, “São Gonçalo contada em cordel”, no Bistrô D´Avó.

O livro é uma compilação de dez títulos de cordéis falando do município que o cearense de Tianguá escolheu para viver. Aos 67 anos, Zé Salvador, que escreve cordéis desde 2003, o cordelista mostra animação com sua nova obra.

“Já escrevi de tudo: sonetos, poesias curtas, participei de 95 antologias, tenho entre 90 e 95 cordéis publicados, sendo 18 sobre São Gonçalo. E resolvi fazer essa compilação, cronológica, enaltecendo essa cidade que me acolheu com muito carinho. Além do bistrô, quero lançar numa escola, um CIEP. Leitura é importante demais para nossas crianças”, celebrou Zé Salvador.

Apesar de ser relativamente recente o gosto pelo cordel, Salvador escreve desde 1974 outros estilos. Mas que foi o cordel que moldou sua personalidade.

“Conheci o cordel nas feiras da minha região, com os cantadores e poetas cordelistas. Fui basicamente alfabetizado pelo cordel. Fui para escola com onze anos já sabendo ler, escrever e contar. Trabalho com cordel nas escolas desde 2015, na Baixada Fluminense, Zona Oeste e nas periferias de São Gonçalo”.

Zé Salvador é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e fundou a Academia Gonçalense de Literatura de Cordel.

Serviço:

Data: 14 de novembro de 2022 – 18 às 20h

Lançamento do livro “São Gonçalo contada em cordel”

Bistro D´Avó – Rua Eduardo Vieira de Souza 122 – Centro/São Gonçalo