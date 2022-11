Ex-participantes de A Fazenda brigam durante gravação e Polícia é acionada; confira vídeo!

Uma gravação da emissora de TV Record com a presença de ex-participantes do reality show "A Fazenda" terminou em briga na tarde desta quarta-feira (09/11). Segundo informações obtidas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal "Em Off", a Polícia precisou ser acionada para conter a briga entre Lucas Santos, Vini Buttel e o ex-BBB Hadson Nery, conhecido como "Hadballa".

Confira, abaixo, um registro da briga divulgado nas redes sociais:

null Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com a coluna, Vini Buttel teria entrado no meio da briga para tentar separar os dois, mas acabou se envolvendo na troca de socos e ferindo Hadson, que foi registrado com o supercílio sangrando. A emissora teria tido que acionar a Polícia ao local, segundo o relato. Equipamentos e câmeras usados no programa foram derrubados.