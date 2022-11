Cantor gonçalense Bruno Paiva grava primeiro DVD no Municipal

DVD conta com repertório de sambas autorais e de sucesso - Foto: Divulgação

O palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes recebe o cantor e compositor gonçalense Bruno Paiva, na segunda-feira (14), às 20h, para a gravação do seu primeiro DVD intitulado “Sou da Madrugada”. A apresentação, que é aberta ao público, conta com um repertório de sambas autorais e de grandes sucessos musicais.

Serão disponibilizados para a população 124 ingressos, que poderão ser retirados no Teatro Municipal.

Para garantir um dos assentos, os interessados devem retirar as pulseiras (ingressos), no Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro, nesta quarta (9), quinta (10) e sexta (11), das 10h às 15h.

Vale ressaltar que somente aqueles que adquirirem os ingressos antecipadamente poderão assistir ao espetáculo na próxima segunda-feira (14).