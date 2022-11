Theatro Municipal de Niterói recebe o monólogo teatral 'Panspermia'

O monólogo teatral “Panspermia” faz curta temporada no Theatro Municipal de Niterói, nos dias 11 e 12 de novembro (sexta e sábado), às 19 horas. A peça é um experimento teatral extremo, que investiga o impacto da informação sobre nossos corpos e nossa saúde mental no ano de 2020. O espetáculo congrega perplexidade e humor, força e desalento, saudade e esperança.

E se uma pessoa tivesse uma hora para tomar conhecimento do que foi o ano de 2020 – o ano que mudou tudo? E se por todos os aparelhos, gadgets e novas mídias possíveis, a pandemia, a política, a violência, o entretenimento, tudo jorrasse num fluxo incontido de informação? E se essa pessoa não tivesse escape? Ela consumiria o noticiário ou seria consumida por ele?

A interpretação é de Vitor Louzada ("Ayrton Senna”, “Yank”, ator-revelação do prêmio Musical.Rio 2018 pela montagem de João Fonseca para “Sonho de uma noite de verão”). A encenação é da diretora teatral e coreógrafa premiada Sueli Guerra (“A Cor Púrpura”, “Bibi – uma vida em musical”, “Elizeth, a Divina”). A dramaturgia é de Cilene Guedes (“Jumbo”, “Narcisa”).

O conceito radical de “Panspermia” – em que o texto é composto exclusivamente por conteúdo jornalístico real e altamente fragmentado – surgiu em 2020, no auge do isolamento imposto pela Covid-19. O projeto foi um dos ganhadores do Prêmio Erika Ferreira, da Prefeitura de Niterói, destinado ao desenvolvimento de ideias artísticas inovadoras e com potencial de impacto e transformação social. Sua montagem foi posteriormente viabilizada com recursos do edital de Retomada Cultural 1 do Estado do Rio de Janeiro. Em 2021, o registro em vídeo do espetáculo seria premiado como um Ativo Cultural da cidade de Niterói. Em novembro de 2022, chega à cidade, com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Fendercare.

Ingressos disponíveis a partir de R$ 20, no site da plataforma Sympla.