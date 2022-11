64ª edição do Prêmio Jabuti divulga os 5 finalistas de cada categoria

A Câmara Brasileira do Livro (CBL), organizadora do Prêmio Jabuti, divulga hoje os nomes dos 5 (cinco) finalistas de cada categoria da 64ª edição do evento, dividida em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Clique aqui para conferir quais são as obras finalistas.

A próxima e última etapa, dia 24 de novembro, será a de divulgação dos vencedores, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti 2022, que acontecerá no Theatro Municipal de São Paulo. O local foi escolhido para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que também foi realizada no teatro. Para homenagear esse marco cultural do País, o conceito visual do Prêmio Jabuti foi inspirado na arte de rua brasileira, antropofágica por definição.

A cerimônia do Prêmio Jabuti 2022 é fechada para convidados, mas o público poderá assistir ao evento, que terá transmissão ao vivo pelo canal da CBL no Youtube. Esta, que é a 64ª edição do Jabuti, volta a ser presencial e teve recorde de inscritos: 4.290 livros, um aumento de 25% em relação a 2021.

“O Jabuti é uma celebração da riqueza literária do Brasil. O prêmio é também a coroação de 12 meses de trabalho incessante da CBL em favor do livro e de tudo o que ele representa para a cultura de um país”, comemora Vitor Tavares, presidente da CBL.

A história do Prêmio Jabuti

Realizado desde 1958, o Prêmio Jabuti consolidou-se como a mais importante premiação nacional do livro e é referência no cenário cultural brasileiro. Patrimônio cultural do País, o Prêmio é responsável por reconhecer e divulgar a literatura, as artes e as ciências feitas no Brasil, com a valorização de cada um dos elos que formam a cadeia do livro, sempre em diálogo com os diversos públicos leitores e, junto com eles, assimilando as mudanças da sociedade.