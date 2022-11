Projeto de gonçalenses estará na Rio Innovation Week, no Píer Mauá

O Píer Mauá, na região portuária no Rio de Janeiro, recebe de hoje (8) a 11 deste mês a segunda edição do Rio Innovation Week (RIW), cujo objetivo é preparar os participantes para o futuro e os impactos da tecnologia na transformação dos negócios, dos esportes e da sociedade. O evento, considerado o maior de tecnologia das Américas, reúne negócios, networking (serviço de rede profissional), educação e soluções.

Segundo um dos idealizadores do RIW, Fábio Queiróz, a expectativa é que sejam gerados grandes negócios e que também possam ser entregues experiências e conhecimento. “Que o público compareça e que possamos plantar a semente da transformação digital, seja em que escala ele estiver. Se for transformado digitalmente, que a gente aprimore isso, que ele tenha contato com a tecnologia, que experimente”.

A ideia é que as tecnologias ganhem escala para que fiquem mais baratas e aplicáveis pelo público. Fábio Queiróz afirmou que se o público ainda não está transformado digitalmente, a meta é plantar na cabeça dele a semente de que a tecnologia não é tão cara como se pensa e que as tecnologias hoje são feitas de forma mais simples, para que sejam aplicadas também de forma simples.

“Acabar com aquele medo de que isso é muito complexo, não é da minha geração. Experimentando e tomando contato com a tecnologia, quebra-se esse mito ou paradigma”.

Os ingressos para a nova edição do Rio Innovation Week estão sendo vendidos na plataforma Sympla .

Mais de 2 mil startups inscritas

Enquanto na primeira edição foram 1,5 mil startups participantes, nesta são 2.200, em todas as áreas. “São 27 nichos: agro, turismo, cultura, saúde, games (jogos), varejo, sociedade 5.0, educação, sustentabilidade, música. A nova forma de se fazer música e de se consumir música”.

Em cada nicho desses, há startups que vão caminhando para se tornar grande empresa ou unicórnio. Será discutido, entre outros temas, o legado que a tecnologia pode deixar para as cidades.

Entre os nomes anunciados para essa edição do RIW estão os do vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson; do cineasta Spike Lee; de Steve Forbes, presidente e editor da publicação Forbes; do publicitário Nizan Guanaes; de Dan Cockerel, que foi vice-presidente da Disney World; de Steve Blank, empreendedor do Vale do Silício; de Bianca Andrade, empresária e influenciadora digital; e de Aaron Ross, autor do livro Receita Previsível.

Cultura do Estado do RJ

Todas as atrações da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do RJ acontecem no espaço Rio Pop Tech. Ao longo dos quatro dias de evento, serão 15 sessões especiais no CineClube Zezé Motta, seguidas por debates com os envolvidos na produção das obras, nos seguintes horários: 11h, 14h, 17h e 19h. Todos os produtores são contemplados nos editais da Sececrj.



"Sendo o mais completo encontro sobre tecnologia e inovação da América Latina, o Rio Innovation Week abre portas para muitos fazedores de cultura mostrarem o seu trabalho. A nossa programação é voltada exatamente para poder oportunizar essas pessoas e promover discussões que agreguem à cadeia artística produtiva", explica a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Entre eles, está o documentário 'A Leitura Grafita a Vida', da arquiteta, artista e produtora gonçalense Camila Oliveira. Dos livros ao grafite, o documentário acompanha o trabalho de artistas que modelam e remodelam o conceito urbano e cultural da cidade por meio da arte.

"O projeto foi desenvolvido em parceria com a Editora Apologia Brasil, os artistas Siri do Muro, Gal, Vitor Moy e Cabal, com o Colégio Estadual Doutor Adino Xavier e uma equipe de profissionais técnicos que deram suporte tanto ao registro quanto na execução. Eu coordenei todos como se fosse a Técnica da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, conciliando muitos talentos e muita responsabilidade em prol de uma meta única. A meta foi cumprida e o resultado, além da obra pronta, está sendo muito melhor que eu imaginava. A SECEC/RJ e o Governo do Estado, além de patrocinarem o projeto com o Edital Rua Cultural RJ, ainda está nos ajudando a promover e a difundir nossa arte em eventos extremamente importantes para a tecnologia e economia criativa como a Rio Innovation Week", explica a produtora, acrescentando que "a mensagem da obra é: leia livros, independente de físicos ou digitais, porque o conhecimento transforma e nunca aliena, seja no presente ou no futuro, o hábito da leitura sempre será indispensável para a evolução".

Agenda de sessões do Cineclube

- 8/11

. 14h: A Balada da Nobre Senhora

. 16h: A Criatividade Econômica do São João do Rio de Janeiro

. 18h: Ìyálewà

- 9/11

. 11h: Desconstruindo Maria

. 14h: O último cinema de rua

. 16h: O corpo como lugar de fala: um manifesto sobre o Parque das Missões

. 18h: Independentes do Carnaval - Ranchos Carnavalescos

- 10/11

. 11h: Um Espinho de Marfim

. 14h: Meu nome é Maalum

. 16h: Projeto Cultural A Leitura Grafita a Vida

. 18h: Adeus Estrada de Tijolos Amarelos

- 11/11

. 11h: Cartas para Amena

. 14h: Tudo Eu

. 16h: A cor do amparo

. 18h: Último Domingo