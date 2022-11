Jojo Todynho faz festa de Halloween para comemorar fim do casamento

Em comemoração ao fim do casamento com Lucas Souza, Jojo Todynho fez festa temática intitulada “Halloween divórcio fantasy: A festa”. A ex-fazenda assinou os papéis do divórcio na tarde desta quinta-feira (03) e decidiu realizar o evento de comemoração no mesmo dia.

Após uma série de storys publicados pela cantora informando o divórcio, no seu perfil do Instagram, Jojo apareceu caracterizada para o Halloween e comunicou: “Pra celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana”.

Ao mostrar o look preto decotado, ela disse: “Hoje eu to fazendo “Halloween fantasy do divórcio: A festa”. (...) Eu vou comemorar meu renascimento”.

Antes do anúncio da festa, Jojo fez declaração a respeito do ex-marido, que está envolvido em polêmicas com a também ex-fazenda Liziane Gutierrez, onde disse: “O Lucas que eu vejo hoje não é o Lucas que eu casei. (...) Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda felicidade do mundo”. E acrescentou: Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem faça ela voltar atrás. “

A festa

Story do dj Mumu do Tuiuti mostra Jojo descendo até o chão no evento de comemoração do seu divórcio | Foto: Reprodução/Instagram

Vídeos publicados na noite de ontem exibem a decoração da festa, com temática do ‘Dia das Bruxas’. A presença de muitos doces, barman e barwoman e um buffet regado de churrasco mostram o sucesso da comemoração. Muitos amigos da cantora compareceram ao evento para prestigiá-la e se esbaldaram com música e comida até altas horas desta madrugada.

Doces temáticos da festa de Halloween da cantora | Foto: Reprodução/Instagram

As apresentações contaram com o grupo de pagode “QA+”, o cantor Yan, o mc Max Cachorrão, o mc KF, dj Mumu do Tuiuti, além de várias palinhas da cantora no palco.