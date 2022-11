São Gonçalo Shopping inaugura decoração natalina com carreata para a chegada do Papai Noel

O clima de natal já está chegando no São Gonçalo Shopping! Neste domingo, 6 de novembro, o empreendimento vai inaugurar a decoração da data mais especial do ano. Para comemorar o retorno presencial do Papai Noel, o shopping vai realizar uma carreata partindo da praça Zé Garoto e diversas atividades gratuitas para toda família.

Para entrar no clima de festa, as atividades começam às 14h40, na Praça Zé Garoto. O Papai Noel e sua turma vão preparar a saída da carreata com o trio elétrico, carros antigos e com muita música e diversão, em direção ao estacionamento do São Gonçalo Shopping.

Às 16h, o bom velhinho, com uma banda e diferentes personagens infantis vão passear pelos corredores do shopping, distribuindo doces e balões para o público, até o trono natalino.

No espaço de Natal, a decoração está completa, com lindos enfeites natalinos, um belo espaço "instagramável" e muitas surpresas, que prometem encantar os clientes que passam pelo local.

CARREATA COM O PAPAI NOEL E INAUGURAÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL

Data: 6 de novembro (domingo)

Horário: às 14h40 - ponto de encontro Praça Zé Garoto

Evento gratuito