Liziane Gitierrez dá nota 7 para performance de ex-marido de Jojo Todynho na cama

A influenciadora, Liziane Gutierrez, admitiu que passou a noite com ex-marido de Jojo Todynho durante participação em vídeocast do canal Chupim Metropolitana, nesta quinta-feira (04). A ex-fazenda ainda confirmou não ficaria novamente com o rapaz, além de ter dado nota 7 para sua performance na cama.

Confira:

Liziane disse que começou a falar com Lucas pelo Instagram, quando o militar já estava solteiro. Pela rede social, marcaram de ir a um show. Imagens deles de mãos dadas circularam pelas redes na ocasião.

Lucas Souza, ex-marido de jojo todynho, e visto em festa com liziane gutierrez após término. #fofoca #bafão pic.twitter.com/6zQgDHL06J — AfronTosa (@Afron__tosa) November 2, 2022

Em certo momento do bate-papo, a influenciadora soltou: “Quando a gente acordou... Opa... Que?”. Ao ser questiona se ficar com Lucas havia sido bom, ela disse: “não foi”, devido a postura do rapaz.

“Eu falei pra ele, não fala nada que eu também não vou falar nada. Tanto que a mídia inteira me procurou e eu não falei nada. Só que ele não cumpriu com a parte dele (...). Foi aí que eu fiquei irritada”.

A ex-fazenda desmentiu falas de Lucas afirmando não ter ficado com a influenciadora. Segundo ela, o militar teria dito que Liziane era uma amiga. Sobre o ocorrido, ela garantiu: “Nunca mais pego de novo... Porque foi moleque”. Uma série de storys foram publicados por Lucas Souza, nesta quarta-feira (02), onde afirmou: "Sobre essa menina que saiu aí, ela é minha amiga. Eu conversei com ela no Instagram, não tem nada".

Após decretar fim do affair com o militar no vídeocast, a influenciadora foi questionada se “no ato” foi bom, ao que ela afirmou de forma enrolada: “Foi...”. Perguntada sobre uma nota para a performance do ex de Jojo, Liziane disse que, de zero a dez, daria um sete.