MAC recebe o evento 'Ball Contemporânea - Reino Das Águas' neste sábado (05)

A Casa de Dandara e o MAC Niterói convidam para mergulhar na Ball Contemporânea - Reino Das Águas, neste sábado, dia 05 de novembro, às 15.

Inspirada na grandiosidade da ocupação de água no planeta e de todos os seres e divindades que nelas habitam, a Casa de Dandara, em parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói apresenta, com exclusividade, um baile temático com 11 categorias que celebram a diversidade das expressões artísticas da cultura Ballroom.

As Águas da Baía de Guanabara cercam as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro e o Salão Principal do MAC será o portal de entrada para o universo submerso das águas, então separa sua melhor roupa azul ou branca e vem com a gente.

Segundo os organizadores, "a Ballrrom é uma cultura política de resistência preta TLBG que sobrevive em meio ao caos de sociedade afogada em preconceitos. Todes são bem vindes para mergulhar nesse universo submerso e se entregar às águas da arte contemporânea da Casa de Dandara. Lembrando sempre que qualquer forma de preconceito ou intolerância será imediatamente repreendida e comunicada às autoridades locais com suas devidas consequências".

SERVIÇO

Ball Contemporânea - Reino das Águas

Local: Museu de Arte Contemporânea (MAC)

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem, Niterói

Data: 05 de novembro

Horário: 15h

Gratuito

Classificação: livre