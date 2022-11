Natal Iluminado em Maricá terá espetáculo de águas dançantes na Lagoa de Araçatiba

A Prefeitura de Maricá inaugura, no próximo dia 18 de novembro, a decoração natalina da cidade com uma novidade: o espetáculo de águas dançantes na Lagoa de Araçatiba, que será apresentado pela primeira vez em água salgada em um município da região sudeste. A atração exclusiva – criada nos moldes da cidade de Gramado (RS) - terá efeito tridimensional em um trecho de 180 metros de comprimento dentro da lagoa. Com auxílio de 100 bombas submersas, o espetáculo exibirá movimentos com jatos de água criando efeitos de dança sincronizada com música, iluminação colorida, fogo, fogos de artifício. além de um filme natalino, que será projetado em um grande telão com referências à cidade, como os ônibus vermelhinhos e a moeda social mumbuca.

Com auxílio de 100 bombas submersas, o espetáculo exibirá movimentos com jatos de água criando efeitos de dança sincronizada Divulgação

Autor: Divulgação

Com 37 metros de altura, a tradicional árvore de natal flutuante será montada na Lagoa de Araçatiba e contará com deck e acessibilidade a pessoas com deficiência, para que maricaenses e turistas possam tirar belas fotos bem próximo a ela. Duas casas do Papai Noel serão montadas na cidade, sendo uma delas na Praça do Ferreirinha, em Itaipuaçu; e outra na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, onde também haverá a apresentação do espetáculo teatral “O Acender das Luzes”. A decoração especial também estará presente em prédios públicos, canteiros centrais da rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) e em diversos bairros da cidade. O investimento total é de cerca de R$ 15 milhões.

“Estamos preparando um natal bastante animado e cheio de atrações tanto para os nossos cidadãos maricaenses quanto para os turistas que aproveitam para visitar a cidade neste período do ano. Vamos trazer para Maricá o espetáculo das águas dançantes, que é lindíssimo e com certeza vai agradar e emocionar a todos. Além das atrações do Centro, vamos levar a Casa do Papai Noel também para Itaipuaçu com foco na diversão das crianças. Será uma festa de natal maior e com muitas novidades para a nossa população” destacou o prefeito Fabiano Horta.

De acordo com o secretário de Turismo, Robson Dutra, a cidade tem a expectativa de receber cerca de 30 mil pessoas, sendo 50% de turistas com meta deste público fazer pelo menos um pernoite na cidade.

“Estamos elaborando um plano com as pousadas e hotéis da cidade para receber os turistas e visitantes. Conforme estudo dos anos anteriores, temos a demanda de transformar o visitante em turista, assim programamos espetáculos no mesmo horário com intuito de consolidar a pernoite dos visitantes na cidade. Neste ano demos suporte para criação da Associação de Guias de Turismo de Maricá que irão vender os pacotes com as pousadas elaborando todo plano de transfer do turista ao local do evento”, destacou Robson Dutra.

O secretário ressaltou ainda que atualmente 75% da população de Maricá são oriundas de outras localidades. Dessa forma, ele acredita que parte da população irá participar do evento pela primeira vez.

Maricá "junta todo mundo"

Em paralelo à decoração e às atrações natalinas na cidade, a Prefeitura também lançará uma campanha publicitária na mídia destacando o conceito “Junta todo mundo”, em referência ao primeiro ano após a pandemia da Covid-19. Com o avanço da vacinação e a comprovação da sua eficácia, a mensagem traz de volta o sentimento de alegria de estar em comunidade.

As peças publicitárias terão forte tom emocional e positivo, mostrando a felicidade que esse momento representa para cada família. Um sentimento que conecta as pessoas, que juntas ajudam a tornar o natal de Maricá ainda maior e mais especial. A campanha mostra que não é somente voltar a sair, e sim voltar a estar presente, a viver dias felizes, construir novas memórias, reencontrar os amigos mais distantes, conhecer novas pessoas e lugares.