Apae organiza primeira Feira do Livro Solidária em Niterói

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Niterói realiza a sua primeira Feira do Livro Solidária na próxima quarta-feira, dia 9 de novembro, das 10h às 16h, na sede da instituição, que fica na Rua Prof. Ismael Coutinho s/nº, Centro - Niterói (travessa na Rua Dr. Celestino, quase em frente à maternidade do CHN).

São mais de dois mil livros, de vários gêneros literários, doados à entidade por editoras e acervos pessoais, incluindo novos e seminovos, com preços entre R$ 2 e R$ 10. Toda a renda será revertida para a Apae Niterói, que completou este ano 57 anos de fundação, serviços e defesa de direitos em benefício das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, Down e autismo.

A instituição, vinculada ao SUS, oferece atendimento terapêutico, fisioterápico, psicomotor e psicológico, além de atividades esportivas, artísticas e artesanais por meios próprios.