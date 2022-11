Dia da Favela terá programação especial nas comunidades do Rio

Na próxima sexta-feira (4) é comemorado o Dia da Favela nas comunidades do Rio de Janeiro. Para celebrar essa data, o Governo do Estado irá promover uma programação especial.

Na sexta, na parte da manhã, a Secretaria de Ação Comunitária e Juventude (Seacj) irá homenagear personalidades que têm história e representatividade nas comunidades. Também na sexta, a sala de cinema do Centro de Referência da Juventude (CRJ) do Jacarezinho receberá o nome do sambista e compositor Barbeirinho, que morreu em 2017. O CRJ também irá promover outras homenagens como à William Reis, coordenador do AfroReggae e Rene Silva, criador do jornal Voz das Comunidades.

Os idosos da comunidade também poderão desfrutar das atividades comemorativas. Os alunos dos projetos Ativa Idade e Envelhecimento Ativo poderão participar de um 'aulão' de ginástica promovido pela Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável (SEENVS), em parceria com o programa Cidade Integrada.

Já na comunidade do Muquiço, na Zona Oeste do Rio, o governo irá promover, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), uma ação de de doação de materiais esportivos para crianças e adolescentes. A ação contará com uma partida de futebol com direito a captação do Flamengo para crianças de 8 a 12 anos.

Também vão haver palestras dos ex-atletas Robson Caetano (atletismo) e Ernani (futebol) que hoje fazem parte da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, falando da importância do esporte.

Outras atividades estarão presentes na comunidade, como uma sessão de cinema com exibição do filme 'Bichos'. Em parceria com a Funarj, cerca de 500 crianças vão participar da iniciativa.

Confira a programação:



Jacarezinho

Endereço: CRJ Jacarezinho. Av. Dom Hélder Câmara, 1184.

09h - Início do Stand Mais Leitura

09h45h - Chegada do secretário Gelby Justo e visita nos espaços do NAC, do Envelhecimento Saudável e Sala de Leitura. Bateria do AfroReggae recepciona o secretário.

10h - Descerramento da placa da sala do projeto CRIA RJ e visita na oficina realizada. Início das atividades recreativas lúdicas e distribuição de livros

10h15 - Descerramento da placa do Cinema

• Abertura do evento com fala do cerimonialista

• Fala do Historiador

• Entrega das homenagens. Apresentação Cultural: Tonzão dos Hawaianos e MC Serginho. Exibição do documentário.

12h - Término das atividades recreativas lúdicas e distribuição de livros

12h30 - Apresentação Cultural do Projeto CRIA RJ no pátio

18h30 - Cine Jacarezinho: Operação Big Hero

20h30 - Cine Jacarezinho: Operação Big Hero

Muquiço



- 10h às 14h - Ônibus Lilás, NAC e Projeto Empoderadas

Local: Rua Operária, n° 42, Marechal Hermes

- 15h - Entrega de material esportivo e palestra com o ex-atletas Robson Caetano (atletismo) e Ernani (futebol)



- 16h30 - Captação do Flamengo para crianças de 8 a 12 anos

Local: Campo do bloco 18 – Guadalupe. Avenida Sargento Isanor de Campus, sem n°

- 18h - Cinema Funarj para 500 crianças



- 20h - Desafio 2x2

Local: Rua Operária, n° 42, Marechal Hermes