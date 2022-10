Dia Nacional do Livro: autores da região metropolitana para conhecer

O Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, é uma data comemorada pelas escolas públicas e particulares do Brasil desde o ano de 1967. Ela foi escolhida em homenagem à Biblioteca Nacional, fundada em 29 de outubro de 1810. Assim, a lei número 5.191, de 13 de dezembro de 1966, institui o Dia Nacional do Livro e diz que é “obrigatória a comemoração da data nas escolas públicas e particulares de ensino primário e médio sem interrupção dos trabalhos escolares”.

Em crescente expansão nos últimos anos, a cena da literatura na região metropolitana presenteia os aficionados por livros. São autores e autoras que escrevem variados gêneros, que vão da poesia ao romance, do cordel aos quadrinhos.

Conheça alguns livros de escritores de São Gonçalo, Niterói e Maricá

Ladeira Abaixo, da escritora gonçalense Aimee Oliveira, conta a história de Antônia Vasquez, uma jovem exausta, que trabalha de um lado da cidade, estuda do outro e sente que sua vida está indo ladeira abaixo. Tudo muda quando ela acidentalmente dorme no ombro do seu ex-melhor amigo no ônibus. O reencontro mexe com as estruturas da garota, pois mesmo sem querer, ela encontra alguém com quem dividir o fardo de cuidar da sua avó, que foi diagnosticada com Alzheimer.

Dona de um magnetismo pessoal feroz, Ella possui a beleza exótica das ruivas naturais, a alegria e leveza da juventude, o talento nato para as artes (literatura e música), o gosto pela vida e, uma sensualidade implacável. Ella é livre. Entretanto, poucos são os que a aceitam e a entendem.

Conseguirá esta mulher fogosa e adepta ao amor livre, lidar com o julgamento da sociedade? Com o peso da condenação hipócrita de seres humanos sujos?

Ella é um romance da autora maricaense, natural de Niterói, Roberta Souza.

Carcará é uma coletânea de 14 contos inéditos do escritor de São Gonçalo, Rodrigo Santos. O livro apresenta um denso tecido urbano, periférico, com diversos tons e subjetividades dos comuns, que vivem e tentam se equilibrar diante de mazelas sociais e, principalmente, de questões emocionais como: a solidão, o sentimento de abandono, o medo da morte e da violência.

Carlos da Silva, um bombeiro militar, sofre um grave acidente em uma operação de resgate, que o deixa paraplégico. Submetido a um experimento que lhe restaura os movimentos das pernas e também lhe concede capacidades extraordinárias, agora ele usa seus poderes para ajudar a população e passa a ser chamado de... BOMBEIRO MASCARADO! A série de quadrinhos é uma criação do artista gonçalense Ruan Victor.

Capitão Sarvel (antigo comandante de uma tropa interestelar radicado em DF), Cara de Gato (mutante com feições e habilidades felinas), Ciclone (cientista meteorológico da UERJ que adquiriu poder de controlar o clima através de um de seus experimentos de estudos), Enemus (vigilante sobrenatural que vaga entre a Terra e o inferno), Garota Trovão (semideusa da classe dos para-elementais tem a missão de manter o equilíbrio das forças materiais e espirituais), Imperatriz (justiceira que se tornou heroína para vingar a morte de seu ex-namorado que foi assassinado, vítima da violência urbana) e Xamã (herói indígena cujo poder é ser o próprio folclore nacional) unem forças para realizar a missão que tem como obstáculo outro grupo de heróis alinhados às diretrizes do governo e das forças armadas brasileiras: resgatar um vigilante aliado preso a mando do Governo Federal, em Brasília. A criação é do artista Eberton Ferreira, também de São Gonçalo.

Trinta e três mulheres contam histórias marcantes por meio de poemas, contos e crônicas neste trabalho pioneiro de empoderamento cultural e literário na cidade de São Gonçalo. O livro é resultado das oficinas de escrita iniciadas em 2021, via Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura.



Panapaná é um livro cuja tensão se localiza no indistinguível pacto entre o ficcional e o real, em que realidade e ficção não têm limites precisos, como num dos contos mais emblemáticos, “Rainha”. O sombrio e o bizarro salvam os detalhes da vida amorfa, que é revigorada pelo imaginário repleto de referências literárias: de Poe às travessias pelo bairro de Niterói e São Gonçalo. O autor é de São Gonçalo, Erick Bernardes.

Os poemas desse livro, com exceção de Rasga-se o véu do Orum ao Ayê, foram escritos num período de 6 meses, de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, entre as ruas e bares de São Gonçalo e Lapa. Cada poesia é resultado de uma experiência amorosa naufragada na desilusão. Como já dizia Bukowski: “Ame primeiro a você mesmo, mas esteja sempre preparado para uma grande derrota”. A obra é do poeta natural de Niterói, morador de São Gonçalo, Romulo Narducci.

Por quanto tempo dura um amor? Amores reais existem. Existem e também são eternos. Tudo o que Gabriel e Ariel conheceram na vida foi exatamente esse sentimento da forma mais límpida e pura que alguém poderia vivenciar. Mas pode um amor tão puro superar tudo que o destino tem reservado? O livro LGBTQ é da autora de São Gonçalo, Clara Artemis.

O Mistério da Capa é um livro de contos sobre os mais variados temas. Ao percorrer as linhas de cada história, o leitor libertará a sua imaginação e envolver-se-á com os conflitos de cada personagem.

Quais serão os dramas de Clara, Verônica, Camila, Saulo, Lia, Jorge, Fábio, Lucinda, Ayrton e tantos outros? O que os fez seguir por determinados caminhos e tomar certas decisões? O livro é da autora niteroiense Paula Vinagre.

*Com informações do portal Prepara Enem.