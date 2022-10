Fala polêmica de Cássia Kiss durante live repercute nas redes sociais

Uma fala controversa de Cássia Kis, 64 anos, durante live com Leda Nagle na última quarta-feira, segue repercutindo nas redes sociais.

De um lado, muitos não entenderam a problemática da fala da artista, pois, para alguns, ela teria apontado o óbvio ao dizer que pessoas do mesmo sexo não se reproduzem.

Por outro lado, há quem aponte homofobia e que o principal problema na fala da atriz está no contexto, ao afirmar que as relações homossexuais são "ameaças sobre a família", pois na sequência ela completou dizendo "Esse mundo onde não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas".

Na live, artista continuou insinuando que relações homossexuais destruirão a família e até a vida humana. "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", questionou.

O que é homofobia?

"A homofobia se caracteriza, principalmente, pela aversão e discriminação de um grupo cuja sexualidade e identidade sempre foi hegemônica contra outros grupos que fogem aos padrões estabelecidos", explicou Ligia Fabris, professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Direito Rio e coordenadora do Programa de Diversidade e Inclusão da FGV Direito Rio, a Universa, em entrevista ao portal Uol.

Para a especialista, em seu discurso durante a live com Leda Nagle, Cássia Kis discriminou e deslegitimizou pessoas LGBTQIA+, insinuando que estes podem acabar com "a família" e com "a vida humana". Por fim, pessoas em relações homossexuais seguem podendo se reproduzir e formar família. Para isso, podem contar com o auxílio de fertilizações in vitro, além da adoção de crianças.