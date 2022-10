Teatro Municipal de São Gonçalo receberá exposição sobre Michael Jackson

Uma grande celebração ao Rei do Pop. Esse é o objetivo que o artista plástico Selmo Wander pretende proporcionar aos fãs do cantor Michael Jackson, em exposição que será realizada a partir do dia 1º de novembro no Teatro Municipal. Com o trabalho feito em biscuit, o escultor quer brilhar em sua terra natal. Serão mais de 50 esculturas do artista homenageado.



“Serão duas estátuas em tamanho real do Michael, mais cerca de 50 em escala de 30 cm, todas do Michael. E teremos um expositor com outros personagens em escala menor, retratando personagens da música, tv, games, séries e etc”, celebrou Selmo, que também fará uma maquete sobre o emblemático clipe de “Thriller”

Selmo Wander nasceu em São Gonçalo e aos sete anos, motivado pelas séries e pelos desenhos da TV, começou a traçar suas linhas instintivamente, mas foi um clipe musical – “Don’t stop ‘til you get enough”, de Michael Jackson – que o fez começar seu caminho profissional.

Com a morte de Michael Jackson, em 25 de junho de 2009, uma escultura foi feita e três telas criadas em sua homenagem. Ressurgia, assim, o ímpeto criador do artista.

A EXPOSIÇÃO

“Expo Rei do Pop” retrata o eficiente trabalho de Selmo Wander com cerca de cinquenta esculturas em porcelana fria pautadas por um realismo impressionante. Os visitantes têm a possibilidade de desfrutar da capacidade criadora do escultor, encontrando no rei do Pop a expressão maior de sua alma artística.

SERVIÇO

Expo Rei do Pop

Teatro Municipal de São Gonçalo

01 a 30 de novembro

Das 09 às 17h

Entrada gratuita