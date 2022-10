Travis Scott nega que tenha traído Kylie Jenner

Em story no Instagram divulgado neste domingo (23), o rapper de 31 anos, Travis Scott, negou ter traído a namorada e empresária Kylie Jenner. Ele tem sido alvo de rumores de traição relacionados a um antigo affair com a modelo Rojean Kar, que acusa o rapper de mentir e trair a sua companheira por várias vezes.

A modelo postou vídeo que aparece Travis em um set de gravação nas suas redes sociais, onde escreveu “Eu estou dirigindo, óbvio”. Nos storys, o rapper afirmou que Rojean não teria sido convidada para a gravação que acontecia em um set fechado, além de não a conhecer e nunca ter estado com ela.

Travis disse: "Uma pessoa não convidada estava tirando fotos do que deveria ser um set fechado enquanto eu dirigia um vídeo. Estou dizendo isso pela última vez. Não conheço essa pessoa. Nunca estive com esta pessoa." | Foto: Reprodução/Instagram

Na aba de comentários da página The Shade Room, que divulgou as postagens dos envolvidos, a modelo disse que não sabia que o rapper estaria no set. Rojean também comentou ter sido convidada, sem revelar por quem.

A suposta amante então postou uma série de storys onde afirma que Travis esteve com ela, inclusive no Dia dos Namorados, e que “todo mundo viu”. Ela ainda afirmou possuir fotos e vídeos com o artista e acusou o rapper de trair Kylie “toda noite”.

Em seu perfil no Instagram, a modelo afirma que Travis trai Kylie toda noite e que a cidade inteira vê isso acontecendo | Foto: Reprodução/Instagram

Rojean começou a ser vinculada a Travis em 2013. O artista negou namoro entre os dois, apesar de terem vídeos e fotos juntos. A modelo negou ainda que teria sido pivô da separação do casal, Travis e Kylie, em 2019.