Festival Bar em Bar está na 16ª edição e tem representantes de Niterói e São Gonçalo

Diversidade e diversão. Estas são palavras que se encaixam perfeitamente no espírito do Bar em Bar, festival promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). São 15 dias em que os bares mostram sua criatividade, fazem concursos e promoções, fidelizando os clientes e trazendo mais receita. Em 2022, o tema celebra a vida e o retorno dos clientes às mesas e aos balcões: “O melhor lugar do mundo é aqui e agora”, de 27 de outubro até 13 de novembro.

As casas criam uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio, que serão oferecidas a um preço promocional. É uma maneira de atrair novos consumidores e receber feedbacks não só sobre as porções criadas, mas também sobre o serviço do estabelecimento. E também um momento oportuno para estimular a criatividade dos chefs, elaborar novos petiscos e tornar o menu do bar cada vez mais atrativo.

Petisco Réservé | Foto: Divulgação

“Esse tipo de projeto sempre agrada aos clientes e ajuda também no aumento do movimento nos estabelecimentos participantes. Isso aquece a economia e a cadeia do setor. Estamos saindo de um período crítico em que a economia de bares e restaurantes foi diretamente afetada, por causa da pandemia, e agora temos que estimular os empresários para essa retomada. Podem esperar pratos deliciosos e preços convidativos nos estabelecimentos de Niterói e São Gonçalo”, explicou Sandro Pietrobelli, presidente Abrasel Leste Fluminense.

O Bar em Bar em 2021, contou com a participação de mais de 663 bares em 50 cidades de 16 estados, números que comprovam o seu sucesso. A presença de todas as regiões do país dá um toque especial para o evento, por meio da diversidade gastronômica.

Veja lista dos estabelecimentos participantes em São Gonçalo e Niterói

Palitu's bar - Travessa Augustinho, N 80, Jurujuba, Niterói RJ

Restaurante Ativa- Herotides de Oliveira, 119 Icaraí, Niterói RJ

O Camarão Arte bia - Avenida Visconde do Rio Branco, 360, lj 306, Centro, Niterói

Abskan Restaurantes -Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6684, lojas 103 e 104, Itaipu, Niterói - RJ

Restaurante Malbek - Rua cinco de julho 305, icarai, Niterói RJ

Cervejaria Mafia- Estrada Francisco da Cruz Nunes, 9777 – Itaipu – Niterói – RJ

Berton Botequim -Rua Geraldo Martins 54 lojas 101 a 104, Icaraí, Niteroi RJ

Réservé - Rua almirante Tamandaré n 805, Piratininga, Niterói- RJ

O Camarão arte bia São Gonçalo- Avenida São Gonçalo n°100 loja 252 A, Boa Vista , São Gonçalo RJ