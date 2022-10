Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se separam após 13 anos juntos

Os influenciadores, que somam mais de 35 milhões de seguidores no Instagram, utilizaram a plataforma para anunciar o fim do casamento - Foto: Reprodução/Instagram

O fim do casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foi anunciado na tarde deste domingo (23) em postagem conjunta no Instagram. O humorista e seu agora ex-marido usaram a plataforma para comunicar a separação aos fãs e trocarem palavras de carinho sobre a união de quase 13 anos.

Em post no feed do Instagram, Lucas e Carlinhos compartilharam imagens do início da relação e fotos recentes dos dois. Na legenda escreveram: “Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente”.

Na sequência, afirmaram que foram quase 13 anos juntos em relação onde viveram os melhores anos de suas vidas e que, por isso, o amor que os une vai além de estarem casados.

“Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade”, compartilharam Carlinhos e Lucas.

Por fim, eles afirmam que não será fácil, por isso contam com o amor e compreensão dos fãs. A postagem é, ao final, assinada por Carlinhos e Lucas, junto de um coração ao lado dos nomes.

Famosos que são amigos do ex-casal lamentaram o fim da relação em publicação nas redes sociais. Luiz Bacci, David Brazil, Carla Perez, Gabi Martins e Flay foram alguns nomes que comentaram a separação.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram em maio de 2019, em Canindé de São Francisco, em Sergipe. A cerimônia foi transmitida ao vivo no Instagram de Carlinhos e contou com mais de 2,7 milhões de espectadores acompanhando simultaneamente.