Jr. Black, que interpretou Dj Urso no filme 'Bacurau', morre aos 46 anos

O ator, cantor e compositor pernambucano, Jr Black, morreu na noite do último sábado (22), em Recife. Familiares informaram que o artista estava internado há oito dias no Hospital Hapvida, no bairro da Ilha do Leite, com problemas de glicemia, e que faleceu por complicações cardíacas. O corpo dele foi enterrado às 15h desse domingo (23), no Cemitério de Santo Amaro, área central da capital pernambucana. Jr. Black deixa um filho de 13 anos, chamado Francisco.

A informação da morte do ator foi confirmada pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de 'Bacurau', em publicação no Instagram. “O Brasil não pode perder almas que constroem e com senso de humor sem igual como o de Black. Que orgulho de ele ter ajudado a fazer Bacurau”, escreveu na rede social.