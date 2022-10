Maricá Bier Fest e Festival Rua & Sabor acontecem até domingo em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá realiza, até domingo (23/10), em Itaipuaçu, dois eventos integrados, o Maricá Bier Fest e o Festival Rua & Sabor, a partir das 12h, ao lado da lona cultural, na Praça dos Gaviões. A atração, que reúne cinco cervejarias artesanais da cidade, gastronomia, artesanato e muita música ao vivo, é promovida pelas secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais e pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), com entrada gratuita.

Nesta edição, o espaço ganhou um polo cervejeiro com as cores da bandeira da Alemanha e uma loja de souvenir com vendas de canecas, bonés e camisas do Bier Fest. Também ganharam um palco do Rua & Sabor na Praça dos Gaviões; uma área de artesanato e vendas de produtos a base de mel e doces; e um palco que também recebe shows de artistas locais e onde estão os expositores de gastronomia.

Na sexta-feira (21) a moradora de Itaipuaçu Solange Evangelista, de 66 anos, foi conhecer a iniciativa e aprovou as cervejas artesanais. "É muito legal esse evento porque movimenta o bairro e a economia local", afirmou a aposentada, que estava acompanhada da amiga Sônia Cabral, também moradora do bairro.

O administrador Leandro Santos, de 44 anos, também mora em Itaipuaçu e já conhecia o Maricá Bier Fest e falou sobre essa edição. "Já provei duas cervejas e gostei da Pilsen e a outra achei muito forte. É importante esses eventos para a cidade, como opção de lazer e valorização do comércio local", declarou.

Na área de artesanato, o expositor Henrique Figueiredo da Cunha, que vende hidromel (bebida alcoólica feita com mel), além de pães, mel e doces, disse que o evento superou as expectativas. "Está sendo muito boa a aceitação dos produtos no mercado e a prefeitura tem nos ajudado muito com esse espaço. Hoje (sexta-feira) está bastante movimentado e acredito que amanhã e domingo será melhor ainda", afirmou Henrique.

Confira a programação dos shows de sábado e domingo, dias 22 e 23/10



Maricá Bier Fest e Festival Rua e Sabor

Local: Lona Cultural de Itaipuaçu

Endereço: Praça dos Gaviões, Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um)

Sábado (22/10)



18h30 – Thunderrock (Palco principal)

20h – Lavínia (Palco Rua & Sabor)

22h – Os Bartira (Palco principal)

0h – Léo Brunno (Palco Rua & Sabor)

Domingo (23/10)



14h – Cristiano e a Boneca Clei (Palco principal)

15h – Cida Santos - Equipe Tatulegria (Palco principal)

16h30 – Vitórya Telles (Palco Rua & Sabor)

17h30 – Amigos do Quintal (Palco principal)

19h – Thiago Dantas (Palco Rua & Sabor)

20h – Rhoan Victor (Palco principal)

21h30 – Maiara Coboski (Palco Rua & Sabor)