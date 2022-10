São Gonçalo recebe 'Semana da Música da Independência'

Em prosseguimento às comemorações dos 200 anos de Independência do Brasil, São Gonçalo recebe na próxima terça-feira (25), a 'Semana da Música da Independência', no Teatro Municipal de São Gonçalo. Entre as atrações se apresentarão a Orquestra Municipal de São Gonçalo, o violonista Zeh Netto, o coral de cegos do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo (Cadevisg) e um quarteto formado por percussionistas de escolas de samba da região. Os shows terão início às 20h.

De acordo com a produção do evento, o "objetivo da 'Semana da Música da Independência' é evidenciar a amplitude cultural brasileira, através da apresentação de tradições musicais e étnicas presentes no território de São Gonçalo. O evento procura exaltar a identidade de São Gonçalo na comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, mas também consolidar as manifestações artísticas da região nos incentivos públicos destinados à cultura".

O projeto está sendo realizado através da seção 2, do edital Retomada Cultural RJ 2 criado pela Secec-RJ (Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro), e está sendo conduzido pelo violonista Zeh Netto. Ele fará duas apresentações de seu repertório solo, interpretando as músicas “De Boca no Frevo” e “Agreste”, inspiradas nas tradições nordestinas.

Após a abertura do espetáculo, o coral da Cadevisg subirá ao palco para executar três músicas. Primeiro, com todo coral cantando o “Hino dos Deficientes Visuais”, em seguida, a improvisação do cordelista Severino, junto a um grupo de pandeiristas formado para essa apresentação. A poeta Nilcea e o violinista Fábio encerrarão a apresentação do coral, com “A Canção do Exílio", de Gonçalves Dias.



Violonista Zeh Netto e a Orquestra Municipal de São Gonçalo estão entre as atrações do evento | Foto: Divulgação

Na sequência, Zeh Netto apresentará a música solo “Agreste” e, ao final, convidará a Orquestra Sinfônica de São Gonçalo, sob regência do maestro Guarany, para a releitura em ritmo de mambo, de parte da 5ª Sinfonia de Beethoven. No segundo ato, será apresentada a ópera 'O Guarani", do maestro Carlos Gomes. No encerramento, o mestre de cerimônias Zeh Netto convidará todos ao palco para cantarem juntos seu novo arranjo para o Hino da Independência.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica localizado na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. A entrada é franca, com classificação livre.