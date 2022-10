Espetáculo gratuito com Mart’nália e Toni Garrido neste domingo (23) em Maricá (vídeo)

Os cantores Toni Garrido e Mart’nália vão participar do espetáculo inédito “Sons da Independência” – criado especialmente para as comemorações dos 200 anos de independência do Brasil de Portugal (1822/2022).

O espetáculo gratuito terá estreia no interior fluminense, no próximo domingo (23), em Maricá, na Praça Dr. Orlando de Barros Pimentel, às 19h. O espetáculo tem a direção de Moacyr Góes.

O repertório fará uma leitura do cancioneiro produzido na cidade do Rio de Janeiro, então Capital do Império, e que foi de significativa importância na construção da identidade cultural brasileira: o lundu, cântico afro-brasileiro, que migrou para a Corte com o nome de Modinha; passando pelo “chorinho”, considerado a nossa primeira música urbana; o “Samba”; a “Marchinha Carnavalesca”;e a Bossa Nova, dentre outros. O roteiro também faz um recorte em outros gêneros que surgiram ou se estabeleceram no Rio no século XX, homenageando Luiz Gonzaga e a Tropicália.

Todo o evento será registrado em formato documental audiovisual ao vivo, com vistas a compor uma série a ser exibida em TV | Foto: Divulgação

Durante o show, antecedendo as interpretações de Toni e Mart’nália, os atores Augusto Garcia e Carla Guidacci farão pequenas intervenções cênicas sobre a vida e obra dos principais compositores que ajudaram a construir o Brasil através da arte popular, são eles: J. da Baiana (Patrão Prenda Seu Gado), Sinhô (Jura), Pixinguinha (Rosa), Cartola / Elton Medeiros (O Sol Nascerá), Noel/Vadico (Conversa de Botequim), Ismael Silva (Antonico), Ivone Lara (Os Cinco Bailes da História do Rio), Tom Jobim (Samba do Avião), Caetano Veloso (Alegria, Alegria), totalizando um repertório com 18 clássicos da nossa música.

Chamemos um trecho do texto: “A gente ouviu Sinhô! Genial! Vivia na casa da baiana Tia Ciata, frequentada pelos bambas do samba, incluindo Donga. Deu até treta, sempre dá... Donga registrou o samba Pelo Telefone como sendo dele e de Mauro de Almeida. Sinhô dizia que era dele... e que o nome da música era O Roceiro” (atriz).

Ator- João da Baiana, nascido em 1887 no Rio de Janeiro... foi o primeiro a introduzir o pandeiro e a faca no prato, no samba brasileiro. João da Baiana aprendeu samba com sua mãe, Perciliana de Santo Amaro, uma das “tias” baianas, imperatriz dos músicos sambistas cariocas.

Todo o evento será registrado em formato documental audiovisual ao vivo, com vistas a compor uma série a ser exibida em TV. Esse material ficará disponível no Streaming do portal do projeto para livre acesso da população. O projeto é apoiado pela Funarj e a Alerj.

O show “Sons da Independência” se apresentará nas cidades de Nova Iguaçu (Praça Santos Dumont), no dia 06/11 e em Mendes no dia 14/11 . O encerramento vai acontecer no Centro Cultural Imperator, no Méier (Rua Dias da Cruz, 170), no dia 15/11 (terça).

Direção: Moacyr Góes

Curadoria: José Maria Braga

Arranjos: Afonso Machado.

Humberto Mirabelli (violão) Tiago Machado (violão e cavaquinho)

José Luiz Maia (baixo)

Luiz Otávio (teclado)

Diego Zangado (bateria)

Macaco Branco (percussão)

Afonso Machado (bandolim).