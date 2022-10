'BBBaby' é o tema do Chá Revelação de Viih Tube e Eliezer

A revelação será feita ao vivo, em uma live, através do canal da influencer no YouTube - Foto: Divulgação

O chá revelação dos ex-BBB's Viih Tube e Eliezer acontece na tarde deste domingo (16) às 15h. A revelação será feita ao vivo, em uma live, através do canal da influencer no YouTube.

O tema escolhido para o Chá é o próprio BBB, reality show no qual os pais de primeira viagem participaram (em edições diferentes). O 'BBBaby' irá reunir apenas amigos e familiares, e Viih Tube explicou o motivo da decisão: "Por uma escolha minha e do Eli, não vamos receber a imprensa porque vai ser um evento mais amigo, mais família, mais intimista. Não vou dar entrevista, quero só viver esse momento com pessoas próximas", afirmou.

Elizer revelou que foi preparado um confessionário, onde as pessoas podem deixar recados para os futuros papais, além de outras diversas referências ao programa espalhadas pelo evento.