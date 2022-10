Oscar Schmidt anuncia que está curado do câncer no cérebro

O ex-atleta Oscar Schmidt veio a público, na tarde do último sábado (15), esclarecer os boatos que foram ditos e que não desistiu de realizar sessões de quimioterapia, mas sim que está curado do câncer no cérebro.

O maior jogador da história do basquete brasileiro informou em nota que está bem de saúde e que fará apenas acompanhamento médico de rotina.

"Durante o período após a extração do tumor, Oscar realizou exames de rotina regularmente, inclusive ressonâncias magnéticas, acompanhando de perto a evolução do tratamento. Recentemente, a equipe médica informou que não seria mais necessário submeter-se às sessões, uma vez que, já há bastante tempo, não há qualquer sinal da doença em seu organismo. Diante deste cenário, recentemente Oscar encerrou o tratamento com sessões de quimio e não 'desistiu' do tratamento, como divulgado, recebendo alta médica", diz a nota.

Oscar também falou em tom de agradecimento para seus fãs, familiares e amigos sobre o mal entendido. "Se teve algo de bom nesse mal entendido, foi ver o carinho de todos vocês comigo. Fiquem tranquilos: eu não desisti dessa luta. Eu nunca faria isso. Eu venci essa batalha", disse ele.