7ª Festa Literária Internacional de Maricá é aberta em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá abriu oficialmente na sexta-feira (14/10) a 7ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim), que neste ano homenageia a escritora mineira Conceição Evaristo e será marcada pelo lançamento do livro “Testemunho: Darcy Ribeiro por ele mesmo”, em alusão ao centenário do escritor, que faria 100 anos no dia 26/10 se estivesse vivo. A festa literária acontece até o dia 26/10, das 8h às 21h, na área externa do Centro Administrativo de Itaipuaçu (Rua Van Lerbergue, nº 249).

O prefeito Fabiano Horta disse que esta edição marca a descentralização da Flim, que pela primeira vez não é realizada no primeiro distrito (Centro), e também falou a distribuição de vouchers para alunos da rede estadual e do Instituto Federal Fluminense (IFF).

“A Flim em Itaipuaçu é um marco da integração de Maricá. É o distrito mais pujante, que mais se desenvolve e pra nós é um símbolo de aproximação permanente e vamos levar a Flim para outros locais porque o sentido do território tem que ser ocupado como um todo. Também estamos integrando a rede estadual e o IFF para que esses estudantes sejam ativos e com direito a vouchers. A feira representa a dimensão do que não podemos perder, que é a capacidade de formar estudantes com senso crítico porque a única coisa que é imponderável é o poder transformador da educação na sociedade”, declarou o prefeito.

Na abertura, o cantor Ronaldo Valentim apresentou a música "Plantar leituras muda histórias" composta especialmente para esta edição onde cita os homenageados Conceição Evaristo e Darcy Ribeiro.

Também presente na abertura, a secretária de Educação Adriana Luiza da Costa destacou que a Flim é de fato uma verdadeira festa dos livros e de conhecimento entre alunos, moradores e visitantes.

Escrevivências para o futuro por Conceição Evaristo

O primeiro dia da Flim foi marcado pela participação da homenageada desta 7º edição, a escritora mineira Conceição Evaristo, que debateu sobre o tema “Sustentabilidade social e educacional: Escrevivências para o futuro”. O encontro aconteceu na tenda Fábulas e contou com a participação da escritora Natasha Felix, do escritor João Corujão e mediação da pedagoga Sandra Gurgel.

Conceição Evaristo é uma romancista, poeta e contista cujas obras abordam a vivência das mulheres negras – suas principais protagonistas – são repletas de reflexões acerca das profundas desigualdades raciais brasileiras. Misturando realidade e ficção, seus textos são valorosos retratos do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero, mas também se voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira. Morando há 10 anos no bairro Divineia, Conceição disse que ser homenageada numa festa literária mostra o reconhecimento do município com uma escritora negra.

“Isso simboliza o desejo da cidade de incorporar outros discursos e vozes e fazer desses espaços literários um local democrático, onde o público mais diverso possível possa participar e ser protagonista do próprio evento. Só tenho a agradecer a Prefeitura de Maricá pela homenagem”, declarou a escritora.

A escritora e poeta Natasha Felix estava radiante com a oportunidade de dividir a mesa de debates com Conceição Evaristo, que, segundo Natasha, é uma referência na literatura brasileira.

“Estou com o coração a mil. Não tem como a gente passar pela história da literatura brasileira sem passar pela Conceição Evaristo. A escrita é muito ampla, com contos e poesias e personagens construídos de forma bem profunda. A gente consegue se enxergar em seus livros”, afirmou.

Além da homenagem à escritora mineira, a Flim também marca o lançamento do livro “Testemunho: Darcy Ribeiro por ele mesmo”, em alusão ao centenário do escritor, que faria 100 anos no dia 26/10 se estivesse vivo. A obra inédita será lançada às 14h30 deste sábado (15/10), Dia do Professor, profissão exercida pelo educador Darcy Ribeiro.

Visitantes encantados com a Festa Literária

Nesta edição, todos os alunos da rede pública de ensino de Maricá, ou seja, aqueles que estudam nas escolas estaduais, no Instituto Federal Fluminense (IFF) e na rede municipal, recebem vouchers de R$ 150 para a compra de livros.

Professora da Escola Municipal Anísio Teixeira, em Itaipuaçu, Leidimara Lima Coelho, de 44 anos, levou seus alunos do 3º ano do Ensino Fundamental para conhecerem a feira de livros. “Adoro esse momento de trazê-los para a cultura, de atentarem para os livros, ver o que eles gostam e isso, com toda a certeza, vai aflorando o gosto pela leitura”, disse a educadora, que orientou os pequenos como comprar com o valor recebido. “Vamos dando opções para saber como gastar, uns querem livro sobre futebol, outros querem outros tipos de livros e assim eles vão descobrindo”, declarou.

Visitando os stands, Nycole Monteiro, de 13 anos, falou da iniciativa da Prefeitura em distribuir vouchers para os alunos da rede pública. “Acho importante porque às vezes o aluno quer comprar um livro, mas não tem dinheiro. E quando a Prefeitura ajuda oferecendo voucher é uma oportunidade de ter mais pessoas lendo”, disse a aluna do 8º ano do Centro Educacional Municipal Joana Benedicta Rangel, no Centro, que comprou livros de romance e da saga Harry Potter, de quem é fã.

Participantes da Flim

Também participam da festa literária a escritora Ana Maria Machado, Antônio Torres, Viviane Mosé, Renata Costa, Beatriz Myrrha, Natasha Félix, Heleine Fernandes, Sonia Rosa, Otávio Jr, Dayse Sena, Andrea Serpa, Rita Rosa, José Pacheco e as chefs Bela Gil e Tainá Marajoara.

Com participação de 80 editoras, a festa literária é gratuita e tem diversas atrações para crianças e adultos, como oficinas, palestras, tenda sensorial, shows, cosplay, feira de livros, museu cultural, cinema, praça de alimentação, entre outras atividades.

Programação

Sábado (15/10) – Homenagem aos Professores: “Abram Alas para Darcy Ribeiro”

9h – Oficina de Desenhos com o Cartunista Paulo Alves “Guaraná e sua turma” Público Infantil

10h – Final Festart: Categoria Dança

10h – Pintura Facial

10h30 – Oficina de jardinagem

12h – resgate de brincadeiras antigas

14h- Gabriella Vieira- Cosplay Emma

14h – Recreação

14h30 – Lançamento do Livro “Testemunho” – Editora Record – Auto Biografia de Darcy Ribeiro

15h – Mesa de Debates: Sustentabilidade ambiental e educacional “Abram alas para Darcy Ribeiro e ao povo brasileiro” com Beatriz Myrra

15h30 – Contação de Histórias

17h – Show Gospel com a Banda Chega Mais para Cristo

19h30 – Banda Biermen

Domingo (16/10) – Domingo da Alegria

10h – Apresentação de Saxofone- Professora Joseane Alegre

10h – Apresentação de música com Ruasia

10h30 – Festart – Final da categoria Música

11h – Apresentação Mágico Dragon e seu Boneco Falante Trancinha

14h – Teatro – O Capitão Livrão – Público Infantil

14h – Banda Tá Tudo em Casa

18h – Show com Mariana Cunha e Banda

Serviço – Festa Literária de Maricá

Data: 14 a 26 de outubro

Horário: 8h às 21h

Local: Centro Administrativo de Itaipuaçu (área externa do estacionamento)

Endereço: Rua Van Lerbergue, 249 – Itaipuaçu

Entrada gratuita