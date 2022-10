Após três meses de casado, Hugo Souza se separa às vésperas da final da Libertadores

O goleiro Hugo Souza, do Flamengo, decidiu dar um ponto final no casamento com a estudante de medicina Evelyn Gomides após três meses da cerimônia. O, agora, ex-casal até tentou se reconciliar, mas sem sucesso. As informações são do jornal Extra.

Hugo e Evelyn já foram namorados na adolescência e retomaram o namoro no ano passado. Em pouco tempo, ficaram noivos e resolveram se casar no religioso com um festão, em junho deste ano.



A família e amigos do ex-casal já sabem sobre o rompimento, mas o ocorrido vem sendo mantido com discrição. Os dois tentaram evitar que a separação fosse descoberta pela mídia antes da final da Libertadores, em que Flamengo disputa com o Atlético Paranaense, no próximo dia 29, porém não foi possível esconder por muito tempo.

Algo parecido aconteceu com o jogador Thiago Maia, também do Flamengo, e a cantora gospel Isadora Pompeo. Eles casaram em fevereiro de 2021, mas quase três meses após a união se separaram. O casal só confirmou a separação semanas depois.