Luísa Sonza reconhece que cometeu racismo e pede desculpas

A cantora Luísa Sonza veio a público nesta quinta-feira (06/10) para pedir desculpas por um ato de racismo cometido em 2018. Após alguns meses minimizando as acusações, a artista resolveu, através de uma nota e alguns vídeos publicados em seu perfil no Twitter, admitir que suas atitudes "reproduziram racismo estrutural" e pedir perdão a vítima.

O caso aconteceu em um estabelecimento em Fernando de Noronha. De acordo com a denúncia, Sonza exigiu que uma cliente do local, a advogada Isabel Macedo de Jesus, a servisse água. Em 2020, a vítima processou a artista por danos morais. A situação só começou a repercutir recentemente, e a cantora insinuou, em declarações feitas nos últimos meses, que o evento teria sido "distorcido pela mídia".

"Reconheço que a maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção", escreveu a intérprete de "Cachorrinhas". Por conta do episódio, Sonza também decidiu adiar o lançamento da turnê "O Conto dos Dois Mundos", que estava marcado para o último sábado (01/10).

O pedido de desculpas não foi bem recebido por alguns internautas, que consideraram equivocado o uso do conceito "racismo estrutural" por parte da artista. Em resposta, Sonza afirmou que a nota foi escrita "juntamente com a Isabel, de maneira que ela concordasse e se sentisse confortável".