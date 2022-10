Teatro Popular de Niterói recebe o infantil 'Os Saltimbancos: ao som da MPB'

O grande espetáculo musical infantil intitulado “Os Saltimbancos: ao som da MPB”, da Cia JUKAH de Teatro, se apresenta em únicas apresentações nos dias 08 e 09 de outubro (sábado e domingo), às 16h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer.

A trama se passa na selva, e leva o público a se encantar com as suas beleza pela Música Popular Brasileira. Neste momento, os bichos se encontram no auge de sua resistência, em meio à ditadura animal. Então, consumidos pelo mal, perdem o direito de falar e pior, perdem a esperança de lutarem por uma vida melhor. Porém, mesmo descrentes, perdidos e confusos os animais, juntos, apesar de suas diferenças, sonham mudar o mundo através das suas amizades e das artes.

A peça leva as crianças e o público a refletir sobre a importância da preservação de nossa fauna e flora, discute a beleza da diversidade. Demonstra a importância da arte como força transformadora e a resistência como mecanismo do sucesso. Demonstra, ainda, o valor do trabalho para conseguir chegar aos próprios objetivos, e jamais desistir de seus sonhos.

Através de muita música e animação, de forma leve e descontraída, a história destes animais, mostrará os verdadeiros valores que as pessoas precisam para serem livres, amorosos e felizes.

A peça mostra que por meio das diferenças e da diversidade é possível construir a esperança de um mundo mais amoroso, amável e admirável, acreditando no poder transformador e sensibilizador de nossas crianças para a construção de um mundo melhor para todos.

Os Saltimbancos: ao som da MPB aborda a importância da preservação da fauna e flora brasileira | Foto: Divulgação

SOBRE CIA JUKAH

A Companhia Jukah é um grupo original de Niterói, formado por um voluntariado de jovens com o objetivo de fomentar e valorizar a cultura de diferentes formas. Para isso, eles promovem atividades de incentivo à cultura, contando com alunos, educadores e professores, empresas e cidadãos interessados na propagação da solidariedade e fraternidade por meio da educação e cultura. Originário dessa iniciativa, surgiram alguns frutos espetaculares, como as peças escritas, dirigidas e produzidas pelos próprios membros da companhia e a profissionalização dos jovens inseridos no meio artístico, inserindo em suas grandes produções jovens carentes com interesse nesse meio.

Tudo isso teve início em 2008 no Colégio La Salle Abel, quando os colegas de ensino médio, Diego Ramos, Italara Lago e Helena Coelho formaram o grupo de teatro JUCA Niterói (Juventude, Cidadania e Ação), que em 2016 passou a se chamar Cia JUKAH de teatro. No ano seguinte, 2009, o grupo já contava com 23 integrantes, entre eles Larissa Kitzinger, Nicole Guether e Calil Lago, e estreou sua primeira peça "Quem Conta um Conto, é Fofoqueiro... Ponto", escrita e dirigida pelo Diego Ramos. Com o passar do tempo, a companhia foi ganhando espaço e influência no cenário, chegando a inspirar a formação de um grupo semelhante ao JUKAH no Chile. Ao longo dos anos diversas produções foram realizadas pela Cia JUKAH, e algumas que se destacam são: "Tranbiques" (2013), "O Rei Leão" (2014), "Alice no País das Maravilhas" (2014), "Cinderela" (2015), "Branca de Neve e os Sete Anões" (2015), "O Mágico de Oz" (2015), "Mogli, Filho da Lua" (2016), "Alice Através do Espelho" (2016), "De Volta à Fantástica Fábrica de Chocolate" (2016), "À Beira do Trampolim" (2016), "Aladdin: O Mundo Ideal" (2017), "A Bela e a Fera" (2017) e "A Família Addams" (2017), entre muitas outras.

FICHA TÉCNICA:

Produção: Cia JUKAH de Teatro

Texto Original: Chico Buarque de Holanda

Adaptação: Diego Ramos

Direção: Diego Ramos

Cenografia: Diego Ramos e Itaiara Lago

Figurinos: Cia JUKAH de Teatro

Sonoplastia: Iury Hainfellner

Iluminação: Raphael Grampola

ELENCO

Caçador: Diego Ramos

Burro: Renan Freira

Cachorro: Robson Alves

Galinha: Itaiara Lago

Gata: Nicolle Guenther

ENSEMBLE: Atores e bailarinos Cia JUKAH

SERVIÇO

“OS SALTIMBANCOS: AO SOM DA MPB” – Teatro Infantil

Data: 08 e 09 de outubro

Horário: Sábado e domingo às 16h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20 meia-entrada

Duração: 60 min

Classificação: Livre

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Telefone: (21) 97104-2002

BILHETERIA

Sympla - vendas online.

Ingressos à venda na bilheteria do teatro

Horário de Funcionamento:

Quarta-feira à sexta-feira das 13h às 18h.

Nos dias de espetáculo, 3 horas antes.