Porto da Pedra realiza ensaio geral nesta quinta-feira (6)

A Unidos do Porto da Pedra realiza o seu ensaio geral rumo ao carnaval 2023 nesta quinta-feira, 29, a partir das 20 horas, em sua quadra.

Comunidade, segmentos e diretoria estarão reunidos para treinar o canto, o ritmo e a evolução que embalarão o desfile da escola, na Marquês de Sapucaí.

A entrada é gratuita. A quadra do tigre de São Gonçalo fica na Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra.

Com o enredo “A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e o enredista Diego Araújo, a vermelha e branca será a quinta agremiação a desfilar no sábado de Carnaval.