Show homenageia Tim Maia na data dos seus 80 anos, em Niterói

Músicos que acompanharam Tim Maia por muitos anos realizarão um show na próxima quarta-feira (28), às 20h, no Teatro da UFF, em Niterói. Será uma grande festa, na data em que o rei do soul faria 80 anos.

Mais retorno, mais grave, mais agudo, mais tudo e mais festa! É nesse espírito de homenagem que a Banda do Síndico apresenta o show "Tim Maia 80 anos", reunindo grandes sucessos de uma das figuras mais irreverentes e um dos maiores mestres da Música Popular Brasileira.

Formada por Silvério Pontes (trompete), Tinho Martins (sax), Toca Delamare (teclados), Paulinho Black (bateria), Adriano Giffoni (contrabaixo), Nando Chagas (guitarra), Jhonson Almeida (trombone), Jeferson Victor (trompete) e Bruno Maia (voz), a Banda do Síndico chega com os arranjos originais e os naipes afinadíssimos que marcaram a carreira e os shows emblemáticos de Tim Maia. Trazem desde suas canções mais românticas até seu repertório mais dançante.

E, por ser festa, a turma não poderia deixar de receber convidados mais que especiais: o grande guitarrista Renato Piau, que tocou com Tim durante muito tempo; o mestre do sax Leo Gandelman; e a cantora Nêgamanda, baiana radicada em Niterói, que foi um dos destaques da última edição do programa The Voice Brasil.

O projeto conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do Edital Retomada Cultural RJ2. A produção é do Realize Cultura, em parceria com Silvério Pontes.

Serviço

Show da Banda do Síndico: Tim Maia 80 Anos

Data e hora: 28/09, às 20h

Local: Teatro da UFF

Endereço: Rua Miguel de Frias 09, Icaraí, Niterói, RJ

Classificação etária: 12 anos

R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 (meia)

Vendas pelo site: https://bit.ly/BandaDoSindicoTimMaia80Anos

Mais informações: @bandadosindico