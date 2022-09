Quinta dia de Rock in Rio tem Green Day e Avril Lavigne

A principal atração desta sexta-feira (9) no Rock in Rio é a banda de punk rock Green Day, que se apresenta às 00h10 deste quinto dia de festival, que reúne grandes nomes do pop punk e do estilo emo do início dos anos 2000.

O Palco Mundo também recebe Fall Out Boy, às 22h20, Billy Idol, às 20h10, e Capital Inicial, às 18h. E a famosa Avril Lavigne, outra grande estrela desta sexta, sobe no Palco Sunset às 21h15.

A banda americana Green Day vem ao Brasil para se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio. Com mais de 30 anos de carreira e13 álbuns de estúdio lançados, eles são donos de hits como 'American Idiot', 'Boulevard of Broken Dreams' e 'Wake Me Up When September Ends'.

No Sunset, a canadense Avril Lavigne terá um dos shows mais disputados da noite. A cantora traz, pela primeira vez, a sua mistura de pop e punk para a Cidade do Rock, num show que será repleto de grandes sucessos como 'Girlfriend', 'I'm With You' e 'Complicated'.

Quem não conseguiu ingressos para o festival realizado no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, pode acompanhar de casa, através dos canais Multishow e Bis, que transmitem os shows do Palco Mundo e do Palco Sunset, e da Globoplay e da Rede Globo, que faz um compilado no final da noite.



Previsão do tempo

A sexta-feira (9) na cidade do Rio será de calor, com a temperatura máxima podendo chegar a 34°C. À noite os termômetros caem e o clima fica mais fresco, podendo bater 17°C. Não há previsão de chuva, com céu com poucas nuvens, porém é sempre bom não esquecer o casaco.

Confira a programação completa desta sexta (9):

- Palco Mundo

00h10 - Green Day

22h20 - Fall Out Boy

20h10 - Billy Idol

18h - Capital Inicial

- Palco Sunset

21h15 - Avril Lavigne



19h05 - 1985: A homenagem

16h55 - Jão + convidado

15h30 - Di Ferrero + Vitor Kley

- New Dance Order

02h30 - Neelix



01h30 - Blazy

00h - Paranormal Attack C

22h30 - Vegas

21h30 - Rica Amaral

19h - Aly & Fila

17h30 - Antdot

16h - Meca

- Espaço Favela

20h05 - MD Chefe e Domlaike

17h55 - Choice

16h30 - Marvvila

- Palco Supernova

19h30 - Supercombo

18h30 - Castello Branco

17h30 - Sebastianismos

16h30 - Number Teddie

- Rock District

20h30 - Rock Street Band



19h10 - Fernando Badauí

17h - Deia Cassali

15h20 - The Lokomotiv

- Rock Street Mediterrâneo

17h10 - Mariel & Crème de la Crème

16h30 - Wallace Oliveira

15h15 - Terra Celta

- Highway Stage

16h - JP Bonfá

15h30 - Betta

15h - Pedro Mahal + Buraco Blues