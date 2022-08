''Bolhado'' no palco do Theatro Municipal de Niterói na próxima semana

O Theatro Municipal de Niterói recebe a peça teatral, ''Bolhado'' em única apresentação, no dia 24 de agosto, às 19h e os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla. O espetáculo traz uma reflexão sobre como os jogos de espelhos das redes sociais determinam nossa forma de estar no mundo.

“Bolhado” discute de forma bem humorada a maneira como as redes de imagens aprisionam todos nós nas bolhas da vida virtual. Em ''Bolhado'', há um preço a ser pago por isso. O espetáculo é dirigido por Marcos Acher e estrelado por Gustavo Chermont, que explica de onde veio a ideia de montar a peça.

"Me perguntam se quero alertar sobre os problemas que decorrem de todo esse movimento da vida cada vez mais virtualizada. Não. ''Bolhado'' surgiu da aflição em mim, do desconforto em ser obrigado a atender as constantes novidades da pseudo existência on-line. É um grito sim, mas não de alerta, de socorro. E o alívio é ouvir de tanta gente que viu ´Bolhado'', que também se sentiam angustiados. Então, sinto que precisamos falar desse mal estar. E o que deixa mais complexo é que não há um inimigo feio e perverso a ser combatido. Somos todos vítimas e ao mesmo tempo algozes ", relata Gustavo.



FICHA TÉCNICA

Texto e Atuação: Gustavo Chermont

Direção e Programação Visual: Marcos Ácher

Iluminação: Tadeu Freire

Sonoplastia: Jack Daniel

Figurino: Jane Chermont

Fotografias: Mônica Rodrigues

Assessoria de Roteiro: Ana Luiza Ulsig

Pesquisa de Conteúdo: Paula Coutinho

SERVIÇO



Espetáculo ‘Bolhado’:

Data: 24 de agosto (quarta-feira)

Horário: 19h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 60 min

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói.

Tel: (21) 3628-6908

Ingresso:

Segundo lote até dia 20/08 - Inteira R$30,00 e meia R$15,00

Terceiro lote dos dias 21/08 até 24/08 - Inteira R$40,00 e meia R$20,00

Ingressos pelo site do Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/75487/d/151797